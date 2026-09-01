Gran socavón obliga a cortar ruta entre Pucón y Villarrica: Terreno sigue cediendo por las lluvias

01 sept. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran socavón obligó a cortar completamente una de las rutas que conecta Pucón con Villarrica, debido al deterioro del terreno provocado por la acumulación de agua y sedimentos. La emergencia se registra en la llamada Segunda Faja, sector Candelaria, en la comuna de Pucón, en la región de La Araucanía.

La situación también provocó grietas en el pavimento, las que han aumentado durante los últimos días, por lo que los organismos de emergencia determinaron suspender el tránsito para evitar accidentes.

Esteban Backit, encargado de Emergencia de la comuna de Pucón, explicó que se han registrado remociones en masa y una gran acumulación de sedimentos en el sector.

Familia fue evacuada producto de la remoción de masa

"La verdad que esta fisura ha aumentado considerablemente en su en su diámetro, digamos, y el socavón ha ido aumentando también, por tanto, hacemos el llamado obviamente a la prevención, hemos habilitado rutas secundarias", dijo la autoridad.

"Se ha tomado la decisión de cortar el tránsito en el sector producto de la situación en la que nos encontramos, ya que podría seguir aumentando esta fisura", advirtió.

En ese contexto, una familia que habita una vivienda del sector fue evacuada durante la jornada anterior debido a una remoción en masa. La acumulación de agua provocó que el terreno se volviera inestable y también ocasionó la caída de un estanque de agua desde la propiedad.

Por ahora, el tránsito permanece completamente suspendido en el sector Candelaria y se habilitaron rutas secundarias como alternativa para quienes necesitan desplazarse entre ambas comunas.

"Esta ruta dejó de ser una vía alternativa. Es una ruta principal al igual que la 199, que es una ruta internacional. Es mucha la gente que vive acá, tenemos establecimientos educacionales, por tanto, se hace imperativa la pronta intervención de la Direción Regional de Vialidad para dar una solución", cerró.