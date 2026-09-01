Diputados postergan votación sobre el feriado del 17 de septiembre: ¿Cuándo se podría aprobar?
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La votación del proyecto que busca declarar feriado el jueves 17 de septiembre fue postergada el lunes en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca sumar un día de descanso a las celebraciones de Fiestas Patrias, considerando que este año el 18 de septiembre será viernes y el 19 sábado, por lo que permitiría extender el descanso a cuatro días consecutivos.
¿Por qué se postergó la votación?
La Comisión de Gobierno Interior no logró este lunes la unanimidad necesaria para saltarse el trámite de audiencia y votar directamente la iniciativa.Ir a la siguiente nota
Esto debido a que diputados del Partido Republicano frenaron la propuesta y plantearon la necesidad de conocer los posibles efectos económicos de sumar un nuevo feriado antes de continuar con la tramitación.
Por este motivo, la comisión acordó citar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al ministro de Economía, Daniel Mas, para abordar las consecuencias que podría tener la medida.
¿Cuándo se podría aprobar el feriado?
Por ahora no existe una fecha definida para la aprobación definitiva del feriado. Lo que sí está previsto es que el proyecto sea revisado este martes en la Comisión de Gobierno Interior.
Si avanza, deberá ser discutido posteriormente por la Sala de la Cámara de Diputados y continuar con su tramitación legislativa.
Por eso, aunque el proyecto podría avanzar esta semana, todavía no es posible asegurar que el 17 de septiembre será feriado, de hecho, desde el Gobierno han mostrado su rechazo a la propuesta.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa establece que el jueves 17 de septiembre de 2026 sea feriado nacional, por lo que se sumaría a los feriados del viernes 18 y sábado 19.
Sus impulsores han planteado que la medida podría beneficiar actividades como el turismo, la gastronomía y las pymes, mientras que sus detractores advierten sobre los posibles costos para el comercio y otras actividades económicas.
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