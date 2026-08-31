Detienen por estafa a bombero de servicentro de Hualpén tras denuncia de Otakin: "No me cargó nada de bencina"

31 ag. 2026 - 19:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un cobro de $30 mil por combustible terminó con un trabajador de un servicentro detenido en Hualpén, luego de que un conductor advirtiera que el surtidor no había cargado la bencina que había solicitado. El caso fue denunciado públicamente por el influencer penquista Otakin.

La denuncia de Otakin

Rodrigo Fernández, nombre real del creador de contenido, llegó hasta una estación de servicio Aramco ubicada en la comuna de Hualpén para cargar combustible. Según su relato, pidió $30.000 en bencina, equivalentes a aproximadamente 20 litros.

Mientras esperaba, se percató de que el indicador de combustible de su vehículo no había aumentado y que el surtidor no estaba entregando bencina. A esto se sumó un detalle en la boleta que recibió: correspondía a una transacción anterior y registraba una hora distinta a la de su llegada.

La detención del bombero

Tras advertir la situación, Otakin encaró al trabajador y posteriormente solicitó la presencia de Carabineros. El procedimiento permitió revisar lo ocurrido en el servicentro y, de acuerdo con la policía, establecer que se habría realizado un proceso irregular.

El comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Hualpén, mayor Cristián Jones Benavente, explicó que “se percató de que el bombero al cancelar la deuda de la carga de combustible, el bombero le había pasado una boleta con una denominación distinta, por lo que llama y solicita la presencia de Carabineros”, señaló.

“Una vez constituido el personal en este servicentro se pudo comprobar que efectivamente el bombero, trabajador de este servicentro, habría realizado un proceso irregular de carga, configurándose el delito de estafa, por lo cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público”, afirmó Jones.

Otakin expuso el caso en redes sociales

El influencer compartió registros de lo ocurrido con sus seguidores. En ellos mostró el indicador de combustible y la boleta que había recibido, además de cuestionar que el trabajador no hubiera realizado la carga solicitada.

“El loco no me cargó absolutamente nada de bencina; me quiso hacer la mula el compadre”, comentó Otakin en uno de los videos.

Posteriormente, publicó otro registro en el que mostró al trabajador mientras explicaba que, tras la llegada de Carabineros, se realizaría finalmente la carga que había solicitado.

“Ahora con Carabineros me ponen la carga y dicen que fue un error”, se escucha decir al trabajador en el registro compartido por el creador de contenido.