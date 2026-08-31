Retiro de Messi | Las tres veces que "La Pulga" ya había dejado o pensado dejar la Selección Argentina antes de este 31 de agosto

31 ag. 2026 - 17:56 hrs.

Lionel Andrés Messi, capitán histórico de la Selección Argentina, anunció este lunes 31 de agosto de 2026 su retiro definitivo de la Albiceleste a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Según relató en su carta, la decisión la tomó el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final de la Copa Mundial 2026 disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y quedó reforzada tras la muerte de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto.

El anuncio cierra un ciclo de 21 años y 207 partidos oficiales con la camiseta nacional, en los que se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina con 125 tantos, superando la marca de Gabriel Batistuta. Pero lo que muchos aficionados no recuerdan es que este no es el primer alejamiento de "La Pulga" del combinado nacional.

Antes de este adiós definitivo, el rosarino protagonizó al menos tres episodios importantes de crisis, distanciamiento o renuncia con la Albiceleste. Este es el recuento.

¿Cuántas veces se había alejado Messi de la Selección Argentina antes de este retiro?

Según reconstrucciones periodísticas y registros históricos, la relación de Messi con la Selección Argentina tuvo una única renuncia formal y pública —en junio de 2016— y al menos dos episodios adicionales de conato de retiro o pausa competitiva de facto: uno tras la Copa América de 2015 y otro tras el Mundial de Rusia 2018. A ellos se suma una crisis mayor con parte de la afición durante la Copa América de 2011.

2011: la primera crisis con la hinchada en Argentina

El primer gran quiebre entre Messi y el entorno futbolístico argentino ocurrió durante la Copa América 2011, torneo que Argentina organizó como país anfitrión. La temprana eliminación en cuartos de final ante Uruguay en Santa Fe estuvo marcada por una atmósfera de hostilidad en las tribunas, con abucheos y cuestionamientos abiertos al plantel y a su principal figura.

En aquel contexto surgieron acusaciones que ponían en duda su compromiso con el país, enfocadas en detalles como su decisión de no cantar el himno nacional. Años después, el propio jugador explicaría que no lo hacía a propósito, porque consideraba que el sentimiento patriótico no requería teatralizaciones.

La llegada de Alejandro Sabella a la dirección técnica disipó los amagos de alejamiento, al reorganizar el esquema táctico y entregarle el brazalete de capitán de manera definitiva.

2015: el intento de renuncia tras la final perdida ante Chile

La final de la Copa América 2015 disputada en Santiago abrió una nueva herida. La Roja, dirigida por Jorge Sampaoli, se impuso a Argentina por penales en el Estadio Nacional, y la ola de críticas contra Messi en su país fue tan intensa que el capitán rechazó en el propio campo el trofeo al mejor jugador del certamen, galardón que la organización debió suprimir de la ceremonia de premiación.

Durante agosto de ese año surgieron versiones sólidas sobre una inminente renuncia temporal. El entonces entrenador argentino, Gerardo Martino, llegó a declarar en aquel momento que, si él estuviera en la posición de Messi ante semejante nivel de agravios, ya habría renunciado formalmente a la Selección Argentina.

Pese al desencanto, el capitán optó por continuar para afrontar el nuevo ciclo eliminatorio.

2016: la única renuncia formal, también en una final contra Chile

La madrugada del 27 de junio de 2016, tras empatar sin goles con Chile en la final de la Copa América Centenario y caer nuevamente por penales —en un partido en que Messi erró su lanzamiento— en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, "La Pulga" compareció en zona mixta para anunciar la decisión más impactante de su carrera con la Selección.

"Se terminó para mí la Selección", dijo el capitán, argumentando que la acumulación de cuatro finales perdidas —las Copas América de 2007, 2015 y 2016, más la Copa del Mundo de Brasil 2014— demostraba que el éxito internacional le resultaba esquivo y que su salida beneficiaría tanto a su estabilidad emocional como al ambiente general.

El trasfondo no se limitó al infortunio del penal. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atravesaba un profundo desorden administrativo tras el fallecimiento de Julio Grondona y la fallida elección directiva de 2015, algo que Messi había denunciado públicamente durante la concentración en Estados Unidos.

¿Qué lo hizo retractarse de aquella renuncia?

La marcha atrás llegó 45 días después, impulsada por un movimiento popular inédito de desagravio en Argentina que incluyó concentraciones en el Obelisco de Buenos Aires bajo la consigna de pedir su permanencia.

Tras la salida de Martino y la designación de Edgardo Bauza como nuevo entrenador, este viajó a Barcelona para reunirse con el jugador. El 12 de agosto de 2016, Messi emitió un comunicado en que anunció que revertía su decisión y seguiría jugando por Argentina, señalando que "amaba demasiado" al país y a la camiseta.

Su reaparición se produjo el 1 de septiembre de 2016 en Mendoza, cuando anotó el gol del triunfo ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas.

2018: el retiro tácito tras la eliminación en Rusia

El cuarto episodio no fue una renuncia formal, pero sí funcionó como una pausa competitiva de facto. Tras el desempeño frustrante en la Copa Mundial de Rusia 2018, marcado por la desconexión bajo el ciclo de Jorge Sampaoli y la eliminación en octavos ante Francia, Messi acordó una dispensa voluntaria que lo mantuvo alejado de la Selección durante el segundo semestre de ese año.

A diferencia de 2016, no hubo comunicado ni declaraciones altisonantes. Simplemente no fue convocado durante seis fechas FIFA consecutivas. Su regreso se produjo en marzo de 2019, ya bajo la conducción de Lionel Scaloni, en el proyecto que abriría el ciclo más exitoso de la historia reciente del combinado argentino: Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022.

¿Qué diferencia al retiro definitivo del 31 de agosto de 2026?

A diferencia de los episodios anteriores —marcados por la frustración deportiva, el desgaste emocional y la crisis institucional de la AFA—, este retiro llega en el escenario opuesto: con Messi consagrado como campeón del mundo, bicampeón de América y máximo goleador histórico de la Albiceleste. Sus 21 goles en Mundiales lo dejan como el segundo anotador de todos los tiempos en la historia del torneo, superado por Kylian Mbappé durante la propia Copa 2026.

El comunicado publicado este lunes tiene además un componente familiar decisivo. Según relató Infobae, la decisión fue tomada el 21 de julio, dos días después de la caída ante España, y la muerte de su padre Jorge Messi el 8 de agosto la consolidó definitivamente. "Me vacié, ya no tengo más para dar. Vienen chicos muy grandes atrás que merecen su lugar", escribió el capitán en el cierre de su carta.

El video de despedida publicado por Messi en sus redes sociales, que recorre imágenes desde su etapa juvenil en la Sub-20 hasta la final del Mundial en Nueva Jersey, cierra con la canción "Brindis" de Soledad Pastorutti, la misma que le fue dedicada tras la consagración en Qatar 2022. Esta vez, sin embargo, no hay marcha atrás.

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