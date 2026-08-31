Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: "Duele en el alma, pero entiendo que es el momento"

31 ag. 2026 - 11:27 hrs.

Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a una etapa marcada por grandes emociones, triunfos y también momentos difíciles. El delantero explicó que tomó la decisión después de reflexionar profundamente sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi, quien reconoció que se trata de una determinación dolorosa. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, agregó.

El futbolista aseguró que siempre entregó el máximo por Argentina, incluso durante los años en que los resultados no acompañaron al equipo. “Siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, sostuvo.

Messi también explicó que considera que el ciclo está llegando a su fin y que existe una nueva generación de jugadores preparada para asumir protagonismo. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, afirmó, dejando en claro que su decisión también considera el futuro de la Selección.

En su despedida, el argentino agradeció a sus familiares, entrenadores, compañeros, dirigentes y especialmente a los hinchas que lo acompañaron durante dos décadas. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, señaló, antes de asegurar que seguirá apoyando al equipo desde fuera. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

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Messi en la albiceleste

Debutó con la selección argentina en 2005 y desde entonces su historia con la albiceleste fue una de las más complejas y emocionantes del fútbol mundial. Durante años cargó con la expectativa de un país entero que lo comparaba constantemente con Diego Maradona, una presión que lo llevó incluso a anunciar su retiro de la selección en 2016 tras perder la final de la Copa América ante Chile.

Sin embargo, volvió y lo hizo para escribir las páginas más importantes de su carrera internacional. En 2021 conquistó la Copa América con su país, su primer título con la selección mayor tras cuatro finales perdidas, un logro que pareció liberar el peso que cargaba desde hacía más de una década. Ese título fue el preludio de algo aún más grande.

En 2022, en Qatar, Messi llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo en una de las finales más dramáticas de la historia, ante Francia en la tanda de penales. A sus 35 años levantó el único título que le faltaba y se consagró definitivamente como el mejor jugador de todos los tiempos para gran parte del mundo del fútbol. Con más de 100 goles y más de 180 partidos con la albiceleste, su legado con la selección es simplemente único.

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