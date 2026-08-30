Martín Vidaurre logra histórico cuarto lugar en el Mundial de Mountain Bike en Italia

30 ag. 2026 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

Martín Vidaurre consiguió este domingo una histórica actuación en el Mundial de Mountain Bike de Val di Sole, Italia, al finalizar en el cuarto lugar de la prueba élite de cross country olímpico (XCO).

El ciclista chileno se mantuvo durante gran parte de la competencia en la lucha por las medallas y llegó al tramo decisivo con opciones de subir al podio. Sin embargo, un desperfecto mecánico durante el cierre de la penúltima vuelta lo obligó a cambiar de bicicleta, por lo que perdió terreno en una etapa clave de la carrera.

Vidaurre completó las ocho vueltas del exigente circuito en 1 hora, 26 minutos y 25 segundos, quedando a 59 segundos del británico Tom Pidcock, quien se consagró campeón mundial.

Pese al inconveniente, el chileno logró sostenerse entre los primeros puestos y terminó en una posición que marca un nuevo hito en su carrera: se trata de su mejor resultado en la categoría élite en un Campeonato Mundial UCI.

El resultado llega, además, en medio de una destacada temporada internacional para Vidaurre. El nacional venía de subir al podio en la fecha de la Copa del Mundo disputada en Les Gets, Francia, manteniéndose entre los principales protagonistas del circuito.

Val di Sole, además, es un lugar especial en la carrera del chileno. En este mismo escenario, en 2021 se coronó campeón mundial sub-23, mientras que en 2025 consiguió su primera victoria en una fecha de la Copa del Mundo XCO élite, convirtiéndose en el primer chileno en ganar una competencia de la máxima categoría.

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