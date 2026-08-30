Programa Recambio de Calefactores: Revisa las comunas beneficiadas

30 ag. 2026 - 20:26 hrs.

Continúan abiertas las postulaciones al Programa Recambio de Calefactores, iniciativa que busca disminuir las emisiones contaminantes mediante el reemplazo de estufas a leña por sistemas de calefacción más limpios.

La convocatoria está dirigida a habitantes de 21 comunas de las regiones de Aysén, Valparaíso y O’Higgins, cuyos plazos de postulación varían según la región.

En la región de Aysén, pueden postular quienes residan en Coyhaique. En este caso, el proceso estará disponible hasta el 7 de septiembre.

En tanto, las convocatorias de las regiones de Valparaíso y O’Higgins permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre.

En Valparaíso, el beneficio está dirigido a residentes de Concón, Quintero y Puchuncaví, mientras que en O’Higgins pueden participar habitantes de Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

El programa permite realizar el recambio de un artefacto que funcione mediante combustión a leña por un calefactor a pellet o un equipo de aire acondicionado, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes.

¿Cómo postular?

Para iniciar el proceso, se debe ingresar al sitio calefactores.mma.gob.cl, crear una cuenta y registrar el artefacto que se desea reemplazar en la sección “Mis Calefactores”.

Posteriormente, se debe completar el formulario de postulación, trámite que puede tomar aproximadamente 10 minutos.

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