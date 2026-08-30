Capital semilla de Sercotec entrega hasta 3 millones: Esta es la fecha límite para postular

30 ag. 2026 - 15:00 hrs.

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuenta con un fondo concursable que busca promover la creación de negocios y emprendimientos, impulsándolos con una importante ayuda económica.

Se trata del Capital Semilla Modo Empleo, fondo que está dirigido a las personas pertenecientes a segmentos de la población que están más afectados por el desempleo, es decir, jóvenes (de 18 hasta 29 años), mujeres (de entre 30 y 54 años) y personas mayores (desde los 55 años en adelante).

¿Cuál es la fecha límite para postular al Capital Semilla Modo Empleo?

El capital semilla otorga un apoyo de hasta 3 millones de pesos que se puede distribuir en un plan de trabajo detallado de esta manera:

Desde $2,5 millones hasta $2,8 millones para financiar inversión en activos, adecuación de infraestructura y capital de trabajo.

Mínimo de $200 mil y un máximo de $500 mil para actividades de gestión empresarial, tales como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos asociados a la formalización de la nueva empresa.

Para esta convocatoria existe una fecha límite que está definida según la región en la que se está postulando, por lo que el plazo de postulación según zona queda de esta forma:

Arica y Parinacota: 8 de septiembre .

. Tarapacá: 8 de septiembre .

. Antofagasta: 8 de septiembre .

. Atacama: 9 de septiembre .

. Coquimbo: 8 de septiembre .

. Valparaíso: 8 de septiembre .

. Metropolitana: 8 de septiembre .

. O'Higgins: 8 de septiembre .

. Maule: 8 de septiembre .

. Ñuble: 8 de septiembre .

. Biobío: 8 de septiembre .

. La Araucanía: 8 de septiembre .

. Los Ríos: 8 de septiembre .

. Los Lagos: 8 de septiembre .

. Aysén: 24 de septiembre .

. Magallanes: 14 de septiembre.

Cabe mencionar que todas las postulaciones en las zonas se pueden realizar hasta las 15:00 horas de cada día mencionado.

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