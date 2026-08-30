Bono Logro escolar: ¿Dónde se revisa el listado de beneficiarios?

30 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Los estudiantes de enseñanza básica y media que tengan las mejores calificaciones de su promoción podrán acceder al Bono Logro Escolar, beneficio económico que entrega el Estado todos los años.

En concreto, los estudiantes que estén dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su generación podrán recibir el Bono Logro Escolar, aporte que va desde los 51 mil pesos hasta los 85 mil.

¿Dónde se revisa el listado de beneficiarios del Bono Logro Escolar?

Todavía no se conoce el listado oficial de alumnos que recibirán el bono, aunque se espera que se conozca y se pague en el mes de septiembre, pues esto ha ocurrido en años anteriores.

Por ahora, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó el portal para verificar si un estudiante es beneficiado o no con el bono, pero aún no figuran los resultados de este periodo 2026.

"Próximamente podrás revisar si estás beneficiada o beneficiado con el Bono Logro Escolar de este año 2026", es el mensaje que muestra el sitio al ingresar.

Para conocer a quiénes les corresponde el Bono Logro Escolar, se debe ingresar al sitio web (clic aquí) con el RUT y la fecha de nacimiento del alumno o bien con su ClaveÚnica.

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