Compensación por expectativa de vida para mujeres: ¿Quiénes reciben el aporte automático?

29 ag. 2026 - 08:00 hrs.

La compensación por diferencias de expectativa de vida para las mujeres es un beneficio monetario que busca complementar el monto que reciben las mujeres jubiladas en su pensión, lo que permite así reducir las desigualdades en pensiones en comparación con los hombres.

Esto se debe a que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, por lo que deben cubrir más años con sus ahorros previsionales.

¿Quiénes reciben el aporte automático?

Este es un beneficio automático, lo que quiere decir que no hay que postular para recibirlo, de modo que las mujeres a las que les corresponde lo reciben junto con sus pensiones.

Por lo mismo, recibirán este aporte automático las mujeres de 65 años o más que hayan cotizado en el sistema previsional y que actualmente perciban, o hayan percibido, una pensión de vejez o invalidez otorgada por una AFP o una compañía de seguros de vida.

Esta pensión debe originarse en las cotizaciones obligatorias —tanto las propias como las del empleador al Seguro Social— y se aplica siempre que la persona no esté amparada por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

¿Qué porcentaje reciben según su edad?

Las mujeres pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) recibirán un porcentaje de la compensación. Este dependerá de la edad que tengan al 1 de enero de 2026, y los porcentajes se distribuirán así:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

En cuanto a las mujeres que se hayan pensionado desde el 2 de enero de 2026, se les aplicarán los mismos porcentajes según edad, pero se tomará en cuenta la edad que tengan al pensionarse.

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