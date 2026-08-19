Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuál es el monto máximo que pueden recibir las mujeres?
- Por Nicolás Díaz
Desde enero de este año, los pensionados de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro comenzaron a recibir el pago del Beneficio por Años Cotizados, creado por la Reforma de Pensiones.
Este aporte extra a la jubilación no necesita postulación, ya que es de carácter automático, aunque se deben cumplir algunos requisitos para poder activarlo.
¿Qué requisitos se deben cumplir?
Para acceder a este beneficio, los pensionados deben tener 65 años o más, pero también deben cumplir con un mínimo de cotizaciones para hacer efectivos los pagos que aumentan la pensión cada mes.Ir a la siguiente nota
En el caso de las mujeres, se les exige tener al menos 120 meses cotizados, o sea, 10 años. En tanto, los hombres deberán tener un mínimo de 240 meses cotizados, es decir, 20 años. Estas cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas a lo largo de la vida laboral.
¿Cuál es el máximo para las mujeres?
Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.085, según el precio actual de la UF.
Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF.
Así entonces, considerando su mínimo obligatorio de 10 años cotizados, las mujeres pueden recibir desde 1 UF extra al mes, es decir, algo más de $40.856.
En cuanto al monto máximo, el propio beneficio tiene un tope de 25 años cotizados (para hombres y mujeres), por lo que las jubiladas solo pueden llegar a recibir hasta 2,5 UF extra al mes, un poco más de $102.141.
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