Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuál es el monto máximo que pueden recibir las mujeres?

19 ag. 2026 - 07:00 hrs.

Desde enero de este año, los pensionados de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro comenzaron a recibir el pago del Beneficio por Años Cotizados, creado por la Reforma de Pensiones.

Este aporte extra a la jubilación no necesita postulación, ya que es de carácter automático, aunque se deben cumplir algunos requisitos para poder activarlo.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Para acceder a este beneficio, los pensionados deben tener 65 años o más, pero también deben cumplir con un mínimo de cotizaciones para hacer efectivos los pagos que aumentan la pensión cada mes.

En el caso de las mujeres, se les exige tener al menos 120 meses cotizados, o sea, 10 años. En tanto, los hombres deberán tener un mínimo de 240 meses cotizados, es decir, 20 años. Estas cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas a lo largo de la vida laboral.

¿Cuál es el máximo para las mujeres?

Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.085, según el precio actual de la UF.

Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF.

Así entonces, considerando su mínimo obligatorio de 10 años cotizados, las mujeres pueden recibir desde 1 UF extra al mes, es decir, algo más de $40.856.

En cuanto al monto máximo, el propio beneficio tiene un tope de 25 años cotizados (para hombres y mujeres), por lo que las jubiladas solo pueden llegar a recibir hasta 2,5 UF extra al mes, un poco más de $102.141.

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