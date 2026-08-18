Beneficio por Años Cotizados: ¿Quiénes reciben el monto máximo?

18 ag. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es uno de los aportes contemplados en la reforma de pensiones y busca aumentar mensualmente el monto que reciben determinados jubilados.

Se trata de un beneficio automático, por lo que no es necesario realizar una postulación. Sin embargo, para acceder al aporte se deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la normativa.

¿Cuánto es el máximo de dinero que se puede recibir?

El beneficio entrega 0,1 UF por cada año cotizado, lo que actualmente equivale a poco más de $4.000 por año reconocido.

Por ejemplo, una persona que tenga 15 años de cotizaciones reconocidas podría recibir un monto adicional equivalente a 1,5 UF mensuales.

Sin embargo, existe un tope de 25 años cotizados para calcular el beneficio. Por ello, quienes alcancen este máximo podrán recibir hasta 2,5 UF adicionales al mes, es decir, cerca de $102.000, dependiendo del valor de la UF.

Además, el beneficio puede recibirse incluso si la persona ya no cuenta con fondos en su cuenta individual de AFP, es decir, si su saldo es cero.

¿Cuáles son los requisitos del beneficio?

El aporte está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros que cumplan con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Entre los requisitos se encuentra tener 65 años o más y contar con un período mínimo de cotizaciones.

En el caso de las mujeres, se exige un mínimo de 120 meses cotizados, equivalentes a 10 años. Para los hombres, en tanto, se requieren 240 meses de cotizaciones, es decir, 20 años.

Para calcular el beneficio se consideran como máximo 300 meses de cotizaciones, equivalentes a 25 años. Por lo tanto, quienes alcancen o superen ese período podrán acceder al monto máximo de 2,5 UF mensuales, siempre que cumplan con el resto de los requisitos.

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