¿Recibes el Beneficio por Años Cotizados? Estos son los casos en que puede dejar de pagarse

05 ag. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es un aporte mensual que se otorga a las personas pensionadas y que premia a quienes cotizaron por varios años durante su vida laboral.

Este aporte es de carácter automático, por lo que no requiere postulación, y se entrega a quienes cumplan con un mínimo de meses cotizados, sumándose de forma directa al pago de la pensión.

¿Quiénes reciben el Beneficio por Años Cotizados y cuáles son los requisitos?

El incentivo está destinado a pensionados de 65 años o más que registren el siguiente piso de cotizaciones:

Mujeres: Contar con al menos 120 meses cotizados (10 años).

Contar con al menos 120 meses cotizados (10 años). Hombres: Contar con al menos 240 meses cotizados (20 años).

En el caso de las mujeres, la exigencia irá aumentando de manera gradual: a partir de enero de 2028 se requerirán 132 meses (11 años), incrementándose en 12 meses adicionales cada dos años hasta alcanzar los 180 meses (15 años) en 2036.

¿En qué casos deja de pagarse o se suspende?

Una vez otorgado el Beneficio por Años Cotizados, este se entrega de por vida hasta el fallecimiento de la o el beneficiario.

Sin embargo, la entrega del dinero puede verse suspendida o interrumpida ante las siguientes situaciones:

Interrumpirse si permaneces fuera del país por más de 180 días , continuos o no, dentro de un mismo año calendario (enero a diciembre).

, continuos o no, dentro de un mismo año calendario (enero a diciembre). Suspenderse si no realizas el cobro del beneficio durante 6 meses consecutivos.

¿De cuánto es el monto del beneficio?

El pago mensual corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, fijando un tope máximo de 2,5 UF mensuales (equivalente a 25 años de cotizaciones).

Por lo tanto, se pueden llegar a hasta 2,5 UF mensuales, lo que equivale a aproximadamente $102.000.

Para verificar si se cumple con los requisitos para recibir el aporte, los afiliados pueden consultar a través del sitio web de ChileAtiende (pincha aquí).

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