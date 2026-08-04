Pase cultural: ¿Quiénes reciben los $50 mil este 2026?

04 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Ir al cine, comprar un libro, asistir a un concierto o disfrutar de una obra de teatro será más accesible para miles de personas durante este 2026. Esto, gracias al Pase Cultural, un beneficio estatal que entrega un aporte único de $50 mil para acceder a distintos bienes y experiencias culturales.

Sin embargo, el dinero no está destinado a toda la población. El beneficio solo podrá ser activado por quienes cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos la edad y el tramo del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Quiénes reciben los $50 mil del Pase Cultural este 2026?

Este año, el Pase Cultural está dirigido a quienes cumplan las siguientes condiciones:

Tener 18 o 19 años durante 2026.

Ser chileno o extranjero con residencia definitiva en Chile.

Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, con información vigente al 1 de diciembre de 2025.

No haber recibido el Pase Cultural durante 2025.

Las personas que cumplan estos requisitos podrán solicitar la activación del beneficio y recibir el aporte en un Bolsillo Electrónico Pase Cultural, asociado a su CuentaRUT. El monto estará disponible durante 12 meses desde la fecha en que sea abonado.

¿Cómo se activa el beneficio?

La activación puede realizarse a través de cualquiera de los siguientes canales:

Ventanilla Única Social.

Sitio web de ChileCultura.

Videoatención de ChileAtiende.

Sucursales de ChileAtiende.

Una vez habilitado, el dinero podrá utilizarse tanto en compras presenciales como por internet, siempre que correspondan a bienes o servicios culturales incluidos en el programa.

Quienes activaron el beneficio entre enero y abril comenzaron a recibir el pago desde el pasado 28 de julio.

¿En qué se pueden usar los $50 mil?

El aporte está destinado exclusivamente a la compra de productos y experiencias culturales. Entre ellos se encuentran:

Entradas para cine.

Teatro.

Danza.

Circo.

Conciertos.

Festivales.

Exposiciones.

Libros.

Revistas.

Cómics.

Vinilos, entre otros.

El beneficio no exige un monto mínimo por compra ni establece un límite diario de transacciones. Eso sí, el dinero no puede retirarse en efectivo, ya que solo puede utilizarse mediante el Bolsillo Electrónico del Pase Cultural para pagar bienes y servicios culturales autorizados.

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