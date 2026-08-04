Gobierno amplía beneficio para comprar la primera vivienda: Sube el tope a 6.000 UF y suma 30 mil cupos

04 ag. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Los ministerios de Hacienda y de Vivienda presentaron al Congreso un proyecto de ley que amplía el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para facilitar la compra de la primera vivienda.

La iniciativa contempla 30 mil nuevos cupos, elevando el total de beneficiarios desde 50 mil a 80 mil, además de aumentar el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio, pasando de 4.000 a 6.000 UF. Asimismo, extiende la vigencia del programa por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2028.

¿Qué cambia con el proyecto?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la propuesta permitirá ampliar el alcance del beneficio y favorecer a más familias.

"Esto permitirá prolongar la rebaja de la tasa, aproximadamente del 4% al 3%, sumar 30 mil nuevos cupos y ampliar el beneficio a viviendas de hasta UF 6.000, llegando a un grupo social más amplio, incluida la clase media. Junto con la exención del IVA a las viviendas nuevas, son dos políticas que se potencian para reactivar con fuerza el sector y generar beneficios para la población", señaló.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, destacó que esta medida se complementará con el futuro subsidio Tramo 4.000, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre.

"El Tramo 4.000 va a estar el segundo semestre operativo. Esperamos que sea entre octubre y noviembre, con un cupo inicial de 5.000 unidades. Hemos tenido muchísima demanda y ahora con el combo que vamos a hacer con el Fogaes pensamos que va a ser muy exitoso para la venta de viviendas".

¿Cómo funciona el beneficio?

El subsidio está dirigido a quienes compran una primera vivienda nueva mediante un crédito hipotecario. Su principal ventaja es que reduce la tasa de interés del préstamo, lo que disminuye el valor del dividendo mensual.

A esto se suma la garantía estatal del Fogaes, que respalda parte del financiamiento ante la institución financiera, facilitando el acceso al crédito e, incluso, permitiendo optar a un pie menor, siempre sujeto a la evaluación crediticia correspondiente.

Con el proyecto, el Gobierno busca asegurar la continuidad del programa, incorporar 30 mil nuevos beneficiarios y ampliar el universo de viviendas elegibles al elevar el tope a 6.000 UF.

Más viviendas podrán acceder al beneficio

De acuerdo con el Informe Nacional Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el nuevo límite de 6.000 UF permitirá que el beneficio alcance al 88,1% de la oferta de viviendas nuevas disponible actualmente en el país.

Según el Ejecutivo, esto ampliará las alternativas para que más personas y familias puedan acceder a una vivienda propia.

La ampliación del Fogaes también se combinará con la exención transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas, contemplada en el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Actualmente, el precio de una vivienda nueva incorpora un componente asociado a este impuesto. Una vez que la medida entre en vigencia, ese costo dejará de aplicarse durante el período establecido, reduciendo el valor de adquisición.

El ejemplo: así bajarían los dividendos

El Gobierno entregó un ejemplo para mostrar el impacto de ambas medidas.

En una vivienda de 5.000 UF, financiada a 25 años con un crédito equivalente al 90% del valor de la propiedad, el dividendo mensual bajaría desde aproximadamente $950 mil a $850 mil gracias a la ampliación del Fogaes.

Si además se suma la exención del IVA, el dividendo disminuiría hasta cerca de $770 mil. Con ello, el ingreso mensual requerido para acceder al crédito —considerando que el dividendo no supere el 25% de los ingresos del hogar— se reduciría desde $3,8 millones a cerca de $3,1 millones.

En un hogar con dos personas que aportan ingresos, esto significa pasar de necesitar aproximadamente $1,9 millones por persona a $1,5 millones.

Según el Ejecutivo, ambas medidas buscan , impulsando tanto la reducción del precio como un financiamiento hipotecario más conveniente.