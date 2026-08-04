Tres amistosos de lujo para La Roja: Enfrentará a los anfitriones del Mundial 2026

04 ag. 2026 - 21:00 hrs.

La Selección Chilena ya definió su calendario para la próxima fecha FIFA y tendrá una exigente gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México, los tres países que organizaron el Mundial de 2026.

Los amistosos se disputarán entre finales de septiembre y comienzos de octubre y servirán como una importante prueba para el cuerpo técnico, que busca consolidar un nuevo proceso enfrentando a selecciones de alto nivel competitivo.

Chile llegará a estos compromisos con buenas sensaciones tras su última gira internacional, en la que consiguió una victoria sobre República Democrática del Congo luego de caer frente a Portugal..

Así será la gira de Chile por Norteamérica

El primer desafío será el sábado 26 de septiembre, cuando La Roja visite a Canadá en el BMO Field de Toronto, estadio donde el combinado canadiense ejerce habitualmente su localía y que además fue una de las sedes del Mundial 2026.

Tres días después, el martes 29 de septiembre, el elenco nacional se trasladará a Estados Unidos para medirse ante el conjunto local en el Energizer Park de St. Louis, encuentro que fue confirmado durante las últimas horas.

La gira finalizará el martes 6 de octubre con un atractivo duelo frente a México en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum, recinto que también será una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Pruebas clave para el nuevo proceso de La Roja

Los tres encuentros serán una importante oportunidad para que el cuerpo técnico siga evaluando jugadores y fortaleciendo la base del plantel de cara a los próximos desafíos internacionales.

Además de enfrentar a rivales de jerarquía, Chile disputará sus amistosos en escenarios de primer nivel, varios de ellos protagonistas de la última Copa del Mundo, en una gira que buscará medir el crecimiento futbolístico de una selección que aspira a volver a ser protagonista en el continente.

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