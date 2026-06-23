Los récords que se han roto en el Mundial 2026: la lista actualizada al 23 de junio

23 jun. 2026 - 17:26 hrs.

El Mundial 2026 lleva apenas doce días y ya ha reescrito varias páginas del libro de historia del fútbol. El formato ampliado a 48 selecciones, la sede tripartita y la presencia simultánea de Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé en su madurez han creado el escenario perfecto para que los récords caigan uno tras otro.

Aquí la lista completa de las marcas que ya se han roto, verificadas en fuentes oficiales.

Los récords de Lionel Messi

1. Máximo goleador en la historia de los Mundiales — 18 goles

Tras su doblete ante Austria, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 anotaciones, superando en solitario al alemán Miroslav Klose, con quien compartía la marca desde el hat-trick ante Argelia. Guinness World Records lo certificó en tiempo real.

2. Jugador con más partidos disputados en Mundiales — 28 partidos

Messi también posee el récord de partidos disputados en Mundiales con 28 encuentros, cifra que continúa aumentando en su sexta participación.

3. Jugador con más victorias en la historia de los Mundiales — 18 triunfos

El rosarino es el futbolista con más victorias en la historia de la competición, acumulando 18 triunfos con la selección argentina, superando a todas las figuras que pasaron por el certamen.

4. Jugador con más minutos jugados en Mundiales — 2.489 minutos

Messi suma 2.489 minutos en cancha a lo largo de sus participaciones mundialistas, cifra que seguirá creciendo con los partidos que restan del torneo.

5. Jugador más longevo en marcar un hat-trick en Mundiales — 38 años y 357 días

Con su triplete ante Argelia en Kansas City, Messi se convirtió en el jugador más longevo en anotar un triplete en la historia de los Mundiales, lográndolo a los 38 años y 357 días, desbancando el récord que tenía Cristiano Ronaldo desde Rusia 2018, quien lo hizo con 33 años.

6. Seis partidos consecutivos marcando en Mundiales

Messi llegó a seis partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo e igualó el récord absoluto que hasta ahora compartían Just Fontaine en Suecia 1958 y Jairzinho en México 1970.

7. Primer jugador en abrir el marcador en diez partidos distintos de la historia de los Mundiales

El tanto frente a Austria le permitió quedar como el primer jugador en abrir el marcador en diez partidos distintos en la historia de las Copas del Mundo.

El récord de Cristiano Ronaldo

8. Primer futbolista en anotar en seis Mundiales distintos

Con su gol ante Uzbekistán este martes 23 de junio, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer y único jugador en la historia en anotar en seis Copas del Mundo distintas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Además, igualó a Eusébio como máximo goleador portugués en Mundiales con 9 tantos.

Los récords de los técnicos

9. Técnico más veterano en dirigir en un Mundial — Dick Advocaat, 78 años

El neerlandés Dick Advocaat, entrenador de Curazao, se convirtió en el técnico más veterano en dirigir en una Copa del Mundo al debutar ante Alemania el 14 de junio con 78 años, superando el récord previo de su compatriota Miroslav Koubek, de República Checa, de 74 años, quien lo batió solo tres días antes en el partido inaugural.

Los récords del torneo

10. Primera Copa del Mundo organizada por tres países

México, Estados Unidos y Canadá son los primeros tres países en coorganizar una Copa del Mundo en la historia de la FIFA. Hasta ahora, el único antecedente de co-organización era el de Corea del Sur y Japón en 2002.

11. Primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 partidos

El formato ampliado es inédito: 48 selecciones participantes y 104 partidos, dos registros sin precedentes en la historia del torneo.

12. Estadio Azteca: el único en albergar partidos en tres Mundiales distintos

El Estadio Azteca de Ciudad de México se convirtió en el único recinto del mundo en albergar partidos en tres ediciones de la Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970, 1986 y 2026.

13. Récord de asistencia en un solo partido de fase de grupos

El debut de México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca superó el récord previo de asistencia en fase de grupos de la Copa del Mundo, que se había impuesto el 28 de junio de 1994, también en una edición norteamericana.

14. Partido de fútbol masculino más visto en la historia de Estados Unidos

El debut de Estados Unidos ante Paraguay acumuló 27,5 millones de vistas conjuntas entre dos canales, convirtiéndose en el partido de fútbol masculino más visto en la historia del país.

15. Messi, CR7 y Ochoa: primeros en jugar seis Mundiales

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa se convirtieron en los primeros futbolistas en disputar su sexta Copa del Mundo, superando a leyendas como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon y Andrés Guardado, que habían llegado a cinco participaciones.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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