Haaland festejó triunfo de Noruega en el Mundial "remando" con sus compañeros y tocando el tambor

23 jun. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección de Noruega derrotó 3-2 a Senegal en su partido del Mundial 2026, hecho que le permitió la clasificación a la siguiente ronda, al sumar su segundo triunfo consecutivo en la competancia.

Lo que más llamó la atención no solo fue el triunfo y que Erling Haaland volviera a marcar un doblete, sino la particular celebración de sus hinchas (y los jugadores), cosa que se ha hecho muy viral.

Todo parte con el sonido de un tambor y, posteriormente, el masivo gesto de remar en conjunto, más conocido como "remo vikingo".

La tradición que acompaña los triunfos de Noruega

En las tribunas se ha visto muchas veces en este Mundial, pero ayer, tras el triunfo ante los africanos, el festejo llegó con todo a la cancha.

Tanto el goleador del Manchester City como su compañero, Martin Ødegaard, del Arsenal, lideraron la celebración que no dejó indiferente a nadie.

¿Qué es el "remo vikingo"?

También llamado "Viking Row", en este movimiento las personas se sientan hombro con hombro y se balancean al mismo ritmo mientras emiten sonidos de ánimo, simulando remar un drakkar, embarcación histórica usada por los vikingos.

Las tradiciones de este pueblo son parte de la identidad cultural de los noruegos.

Una de las demostraciones públicas de esta manera de festejar se vivió durante el reciente triunfo de Noruega, cuando Martin Ødegaard tomó un pequeño bombo desde las tribunas y comenzó a marcar el ritmo, invitando a sus compañeros y a los miles de hinchas presentes a sumarse al ya característico "remo vikingo".