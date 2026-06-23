Tabla de goleadores Mundial 2026: Messi lidera pero lo siguen de cerca Erling Haaland y Kylian Mbappé

23 jun. 2026 - 09:48 hrs.

Lionel Messi no solo lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026: ahora también es el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. El capitán de Argentina marcó un doblete ante Austria el lunes 22 de junio, en Arlington (Dallas), y llegó a 18 goles en Mundiales a lo largo de sus seis participaciones, superando los 16 que el alemán Miroslav Klose había acumulado entre 2002 y 2014.

Messi ya había partido con fuerza en esta Copa del Mundo con un hat-trick ante Argelia en la primera fecha. El doblete ante los austriacos lo catapultó también al primer lugar de la tabla de artilleros del torneo, con 5 goles en solo dos partidos. Tiene 38 años y disputa lo que se perfila como su último Mundial.

Haaland y Mbappé, cerca

En el segundo lugar de la tabla aparecen empatados con 4 goles Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia). El noruego sorprendió con un doblete en su debut y suma cuatro tantos en el torneo, mientras que el francés del Real Madrid anotó dos veces ante Irak y acumula 15 goles históricos en Mundiales, acercándose al podio de los máximos anotadores de todos los tiempos.

La tabla de goleadores del Mundial 2026

Estos son los futbolistas con más goles en lo que va del torneo, tras parte de las dos primeras fechas de la fase de grupos:

5 goles: Lionel Messi (Argentina)

Lionel Messi (Argentina) 4 goles: Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia) 2 goles: Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (EE.UU.), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Jr. (Brasil)

Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (EE.UU.), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Jr. (Brasil) 1 gol: Bellingham (Inglaterra), Barcola (Francia), Dembélé (Francia), Salah (Egipto), Musiala (Alemania), Rashford (Inglaterra), Yamal (España), Van Dijk (Países Bajos), Reyna (EE.UU.), Díaz (Colombia), Campaz (Colombia), entre otros.

La Bota de Oro, abierta

El galardón que premia al máximo goleador del torneo se entrega al término del Mundial. En caso de empate en goles, la FIFA utiliza las asistencias como criterio de desempate. Con el torneo recién en su segunda fecha de grupos, la carrera sigue completamente abierta y cualquier actuación puede reconfigurar el podio.

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