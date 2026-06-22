Messi falló un penal pero igual marcó doblete: Argentina venció 2-0 a Austria y está en los dieciseisavos del Mundial 2026

22 jun. 2026 - 15:04 hrs.

La revancha fue inmediata. Lionel Messi falló un penal en el minuto 8, pero tuvo tiempo para protagonizar la mejor respuesta posible: un doblete que le dio a Argentina una victoria 2-0 sobre Austria en el AT&T Stadium de Dallas, resultado que deja a la Albiceleste prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Y como si el triunfo fuera poco, Messi volvió a romper los libros de historia: con sus dos goles llegó a 18 tantos en Copas del Mundo, nuevo récord absoluto de la competencia, superando al alemán Miroslav Klose, con quien compartía la marca desde el martes pasado.

El penal fallado

Todo comenzó alrededor del minuto 6, cuando Lautaro Martínez encaró dentro del área y fue derribado tras un cruce de los defensores Stefan Posch y Xaver Schlager. El árbitro egipcio Amin Omar detuvo el juego para revisión del VAR y ratificó la pena máxima. A los 8 minutos, Messi se hizo cargo de la ejecución. Buscó un remate cruzado ajustando el balón contra el caño izquierdo, pero el tiro se le fue apenas desviado. El guardameta Schlager aguantó hasta el último segundo y adivinó la intención del "10", aunque no necesitó intervenir: la pelota salió directamente por la línea de fondo.

Los goles de Messi

El primer gol llegó a los 38 minutos. Messi recibió de Thiago Almada, quien verticalizó por el medio y se la entregó a Facundo Medina por la izquierda. El lateral envió un centro raso hacia atrás que Almada abrió sus piernas para dejar pasar, y el astro rosarino definió con su zurda al palo derecho de Schlager. La revancha por el penal fallado, en el mismo partido y en el mismo arco.

El segundo gol llegó en el tiempo agregado del complemento, en un contraataque letal. Paredes cortó un avance austríaco y el balón le quedó a Messi, quien la cambió de frente para Julián Álvarez. El delantero definió mano a mano con Schlager, quien ganó el duelo, pero el rebote le cayó a Paredes, quien se la dio adentro del área al "10". Con varios defensores en el área chica, Messi necesitó rematar dos veces para anotar su doblete y sentenciar el partido.

Emiliano Martínez, clave en el complemento

Austria le discutió la posesión durante largos pasajes del partido y exigió a Emiliano Martínez, quien fue clave con una gran atajada en el segundo tiempo. El arquero de la Albiceleste evitó que los austriacos empataran en el momento de mayor presión del equipo europeo, que intentó hasta el final aprovechar su ventaja física en los pelotazos al área.

El nuevo récord histórico

Con sus dos goles ante Austria, Messi llegó a 18 tantos en Copas del Mundo, nuevo récord absoluto de la competencia, superando al alemán Miroslav Klose, con quien compartía la marca desde el hat-trick ante Argelia el martes pasado. Argentina acumula seis puntos en dos partidos y lidera el Grupo J con comodidad. Le resta el duelo ante Jordania el sábado 27 de junio para cerrar la fase de grupos.

Argentina en el Mundial 2026: próximo partido

Sábado 27 de junio — Jordania vs. Argentina — 22:00 horas Chile — AT&T Stadium, Dallas — DSports, DGO y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la