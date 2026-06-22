Messi falla un penal ante Austria: los detalles del remate que pudo abrir el marcador para Argentina

22 jun. 2026 - 13:17 hrs.

Una de las grandes figuras del Mundial 2026 tuvo un momento para olvidar. Lionel Messi falló un penal ante Austria en el minuto 8 del primer tiempo del partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, que se disputa en este momento en el AT&T Stadium de Dallas. El marcador sigue 0-0 y la Albiceleste aún no puede abrir el camino hacia la clasificación que necesita conseguir esta tarde.

Cómo fue la jugada

Todo comenzó alrededor del minuto 6, cuando Lautaro Martínez encaró con el balón dentro del área austriaca y fue derribado tras un cruce de los defensores Stefan Posch y Xaver Schlager. El árbitro egipcio Amin Omar detuvo el juego para que el VAR revisara la posible falta. Luego de un par de minutos de suspenso, ratificó la decisión y sancionó la pena máxima.

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A los 8 minutos, Messi se hizo cargo de la ejecución. El capitán argentino buscó un remate cruzado intentando ajustar el balón contra el caño izquierdo, pero el tiro se le fue apenas desviado. El guardameta austriaco decidió aguantar hasta el último segundo y logró adivinar la intención del "10", aunque no necesitó intervenir: la pelota salió directamente por la línea de fondo.

El contexto de la falla

La falla resulta especialmente sorpresiva considerando el nivel extraordinario que venía mostrando Messi en este torneo. En el debut ante Argelia, el capitán argentino había anotado un hat-trick que lo igualó con Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos.

Venir de ese rendimiento hace que el error desde los doce pasos tenga más impacto mediático del habitual.

El encuentro continúa en desarrollo con el marcador en 0-0. Un triunfo en este partido es fundamental para que Argentina asegure matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación. La Albiceleste sigue con 3 puntos en lo alto del Grupo J, pero el penal fallado dejó escapar la oportunidad de abrir rápido el marcador y administrar el partido con tranquilidad.

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