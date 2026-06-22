Juega Argentina y Francia: Partidos de hoy lunes 22 de junio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

22 jun. 2026 - 09:54 hrs.

El lunes 22 de junio trae cuatro partidos al Mundial 2026, con Argentina y Francia como grandes protagonistas de la jornada. La Albiceleste busca sellar su clasificación ante Austria, mientras los grupos I y J se definen con cuatro duelos que pueden cambiar el panorama de la fase de grupos. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

Argentina vs. Austria — Grupo J

15:00 horas de Chile — AT&T Stadium, Arlington, Dallas

Transmite: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

Argentina llega al AT&T Stadium —el más grande del torneo con 94.000 espectadores— con el impulso de su victoria 3-0 ante Argelia en el debut, donde Lionel Messi firmó un hat-trick histórico que lo igualó con Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Una victoria ante Austria sellaría la clasificación de la Albiceleste con una jornada de antelación. Austria llega después de golear 4-0 a Jordania en su debut y es el rival más peligroso del Grupo J para Argentina: con Marko Arnautovic y Marcel Sabitzer como referentes, los austriacos tienen argumentos para complicar a cualquier selección. El historial entre ambas es escaso: solo se han enfrentado dos veces en la historia, con dos victorias argentinas.

Francia vs. Irak — Grupo I

19:00 horas de Chile — Lincoln Financial Field, Filadelfia

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

Francia llega a su segundo partido como líder del Grupo I tras su victoria 3-1 ante Senegal. Kylian Mbappé, Désiré Doué y Warren Zaïre-Emery son los referentes de una selección que llegó a Norteamérica como uno de los grandes favoritos al título. Irak cayó 4-1 ante Noruega en su debut y necesita sumar puntos para mantenerse con opciones en el grupo. Los Leones de Mesopotamia regresan a un Mundial tras su única aparición anterior en México 1986 y buscarán dejar una mejor imagen ante el campeón de la Champions League.

Noruega vs. Senegal — Grupo I

22:00 horas de Chile — MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

El duelo de la noche enfrenta a dos selecciones que ganaron sus debuts y llegan con tres puntos al segundo partido del Grupo I. Noruega goleó 4-1 a Irak con Erling Haaland marcando dos veces, consolidándose como uno de los líderes de la tabla de goleadores. Senegal, pese a la derrota ante Francia, llega motivado con Sadio Mané como gran referente. El ganador de este duelo daría un gran paso hacia la clasificación a la siguiente fase y posiblemente el liderato del grupo.

Jordania vs. Argelia — Grupo J

01:00 horas de Chile (madrugada del martes 23) — Levi's Stadium, Santa Clara, San Francisco

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

El cierre de la jornada llega a medianoche. Jordania, que disputó su primer Mundial de la historia en esta edición, cayó 4-0 ante Austria en su debut y busca su primera victoria mundialista. Argelia, dirigida por Zinedine Zidane, cayó 3-0 ante Argentina y también necesita sumar para no quedar eliminada anticipadamente. Es el partido del Grupo J con menos figura mediática del día, pero con mucho en juego: el perdedor quedará prácticamente fuera del torneo.

Resumen de partidos de hoy en Chile

15:00 hrs — Argentina vs. Austria — Grupo J — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

— Argentina vs. Austria — Grupo J — AT&T Stadium, Dallas — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ 19:00 hrs — Francia vs. Irak — Grupo I — Lincoln Financial Field, Filadelfia — DSports, DGO y Paramount+

— Francia vs. Irak — Grupo I — Lincoln Financial Field, Filadelfia — DSports, DGO y Paramount+ 22:00 hrs — Noruega vs. Senegal — Grupo I — MetLife Stadium, Nueva Jersey — DSports, DGO y Paramount+

— Noruega vs. Senegal — Grupo I — MetLife Stadium, Nueva Jersey — DSports, DGO y Paramount+ 01:00 hrs — Jordania vs. Argelia — Grupo J — Levi's Stadium, San Francisco — DSports, DGO y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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