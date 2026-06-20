Pedri: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

20 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Tiene 23 años, es mediocampista del FC Barcelona y llega al Mundial 2026 como la figura más importante de España junto a Lamine Yamal. Pedro González López, conocido mundialmente como Pedri, nació el 25 de noviembre de 2002 en Bajamar, una pequeña localidad costera de Tenerife. Cuando tenía tres años, su familia se mudó a Tegueste, un pueblo de 12.000 habitantes en la misma isla, que se convirtió en su hogar y en el escenario de sus primeros pasos con el balón.

Su historia familiar es parte de su identidad futbolística. Sus padres, Fernando y María Rosario González, son dueños de una tasca en Tegueste. Y su abuelo fue uno de los fundadores de la Peña Barcelonista de Tenerife-Tegueste, lo que explica que Pedri haya crecido siendo culé de corazón. Existen fotos de él de niño vistiendo la camiseta del Barça y posando junto al trofeo de la Champions League de 2009. Esa ilusión de infancia se convirtió en realidad cuando en 2020, con apenas 17 años, el Barcelona lo incorporó desde Las Palmas. En su primera temporada ya era titular indiscutido. Ganó el Golden Boy 2021 como mejor jugador joven de Europa. Todo iba a la perfección hasta que las lesiones interrumpieron su ascenso.

Entre 2021 y 2024, Pedri acumuló más de diez lesiones diferentes: rodilla, muslo, gemelo, menisco. Cada vez que parecía haber recuperado su mejor nivel, otra baja lo apartaba del campo. La resiliencia que demostró en ese período convirtió su historia en algo más que un relato de talento: es también un relato de voluntad. En la temporada 2025-2026 volvió al más alto nivel, siendo pieza clave en el bicampeonato de LaLiga del Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick. Llega al Mundial con el contrato renovado hasta 2030 y en su mejor forma en años.

En lo personal, en mayo de 2026, tras ganar LaLiga, presentó públicamente a su novia Alejandra Dorta, una modelo tinerfeña cinco años mayor que él, con quien lleva una relación desde el verano de 2025. La presentación en el campo del Camp Nou, abrazado a ella tras el título, fue portada en toda España. Pedri es de esos jugadores que la gente busca porque su fútbol enamora, pero también porque su historia de superación y su carácter tranquilo generan empatía más allá del deporte.

España en el Mundial 2026: Grupo G, rivales y horarios para Chile

España integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Cabo Verde es una de las cuatro selecciones que debuta en una Copa del Mundo, Arabia Saudita es recordada por vencer a Argentina en Qatar 2022, y Uruguay, bicampeón del mundo, será el rival más exigente de la fase de grupos. Los partidos de España en horario de Chile son:

Lunes 15 de junio — España vs. Cabo Verde — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

— España vs. Cabo Verde — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Domingo 21 de junio — España vs. Arabia Saudita — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

— España vs. Arabia Saudita — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Viernes 26 de junio — Uruguay vs. España — 22:00 horas — Estadio Akron, Guadalajara (México)

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. España llega al torneo como vigente campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título. Pedri y Lamine Yamal son el corazón creativo de esa selección que sueña con su segunda Copa del Mundo.

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