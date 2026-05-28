Con Messi a la cabeza: Argentina publica su nómina para el Mundial con la ausencia de varios campeones del mundo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Selección Argentina confirmó este jueves la lista definitiva de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, torneo donde buscará defender el título conseguido hace cuatro años en Qatar.
La nómina fue presentada por Lionel Scaloni y está encabezada por Lionel Messi, quien probablemente disputará su última Copa del Mundo y aparece como el gran líder de una generación que intentará conseguir el bicampeonato.
Varias figuras de Qatar quedaron fuera
Aunque gran parte de la base campeona del mundo se mantiene, la lista también marcó el cierre de ciclo para varios futbolistas que fueron clave en el Mundial de 2022.Ir a la siguiente nota
Entre las principales ausencias aparece Ángel Di María, quien ya había anunciado su retiro de la selección argentina tras la última Copa América. También quedaron fuera Alejandro "Papu" Gómez y Marcos Acuña.
A ellos se suma Paulo Dybala, uno de los nombres que más llamó la atención entre los no convocados. Tampoco dirá presente el delantero del Real Madrid, Franco Mastantuono.
La lista de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensas
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Nicolás Otamendi - SL Benfica
- Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
- Facundo Medina - Marsella
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Volantes
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing Estrasburgo
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Delanteros
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
- José López - Palmeiras
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.— ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) May 28, 2026
¡Vamos Argentina! ??? pic.twitter.com/TW03A6xGre
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