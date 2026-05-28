Con Messi a la cabeza: Argentina publica su nómina para el Mundial con la ausencia de varios campeones del mundo

28 may. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Argentina confirmó este jueves la lista definitiva de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, torneo donde buscará defender el título conseguido hace cuatro años en Qatar.

La nómina fue presentada por Lionel Scaloni y está encabezada por Lionel Messi, quien probablemente disputará su última Copa del Mundo y aparece como el gran líder de una generación que intentará conseguir el bicampeonato.

Varias figuras de Qatar quedaron fuera

Aunque gran parte de la base campeona del mundo se mantiene, la lista también marcó el cierre de ciclo para varios futbolistas que fueron clave en el Mundial de 2022.

Entre las principales ausencias aparece Ángel Di María, quien ya había anunciado su retiro de la selección argentina tras la última Copa América. También quedaron fuera Alejandro "Papu" Gómez y Marcos Acuña.

A ellos se suma Paulo Dybala, uno de los nombres que más llamó la atención entre los no convocados. Tampoco dirá presente el delantero del Real Madrid, Franco Mastantuono.

La lista de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

- Aston Villa Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

- Olympique de Marsella Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensas

Gonzalo Montiel - River Plate

- River Plate Nahuel Molina - Atlético de Madrid

- Atlético de Madrid Lisandro Martínez - Manchester United

- Manchester United Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

- Olympique de Marsella Nicolás Otamendi - SL Benfica

- SL Benfica Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

- Tottenhman Hotspur Facundo Medina - Marsella

- Marsella Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Volantes

Leandro Paredes - Boca Juniors

- Boca Juniors Rodrigo De Paul - Inter de Miami

- Inter de Miami Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

- Bayer Leverkusen Enzo Fernández - Chelsea

- Chelsea Alexis Mac Allister - Liverpool

- Liverpool Valentín Barco - Racing Estrasburgo

- Racing Estrasburgo Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

- Real Betis Balompié Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Delanteros

Lionel Messi - Inter de Miami

- Inter de Miami Thiago Almada - Atlético de Madrid

- Atlético de Madrid Nicolás González - Atlético de Madrid

- Atlético de Madrid Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

- Atlético de Madrid Julián Álvarez - Atlético de Madrid

- Atlético de Madrid Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

- Internazionale de Milán José López - Palmeiras

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! ??? pic.twitter.com/TW03A6xGre — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) May 28, 2026

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