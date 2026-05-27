Economista entregó su predicción sobre el ganador del Mundial 2026: Acertó los últimos tres campeones

27 may. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El economista Joachim Klement predijo quién será el ganador del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que comienza en junio próximo.

Su primer acierto fue en el Mundial de Brasil 2014, y el alemán no se quedó ahí, ya que también acertó con Francia como campeona en 2018 y con Argentina en la última edición del torneo internacional, celebrada en Catar.

El método que utiliza tiene como pilares fundamentales indicadores macroeconómicos y deportivos, entre los que destacan el PIB per cápita, la población del país, la temperatura media, los puntos en el ranking FIFA y la ventaja estadística de ser anfitrión. Aun así, Klement reconoce que el 50% del resultado corresponde a la suerte.

¿Quién será el campeón del Mundial 2026?

Según la predicción compartida por el alemán, la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA tendrá como campeón a Países Bajos. Con ello, la selección europea alcanzaría su primera estrella mundialista.

Luego de revelar a su ganador, el economista bromeó con la situación: “Tengo varios colegas que apostaron algo de dinero por Países Bajos después de que publiqué mi pronóstico”.

El hipotético camino del campeón

El pronóstico proyecta que Países Bajos tendrá un duro camino, en el que deberá superar en la final al Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, antes tendría que vencer a España en semifinales y a Francia en cuartos de final.

Por otro lado, el actual campeón del mundo, Argentina, quedaría eliminado en la fase de cuartos de final a manos de los lusos.

Todo sobre Mundial 2026