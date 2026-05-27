Hombre de 74 años muere atropellado por camión mientras iba a trabajar en scooter: Chofer huyó y no prestó ayuda

27 may. 2026 - 14:34 hrs.

Un hombre de 74 años, identificado como Segundo Villegas, se convirtió este martes en la víctima fatal número 30 por accidentes de tránsito en la Región de Coquimbo durante 2026.

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas en la avenida Regimiento Arica con calle Baltazar Díaz, en el límite entre La Serena y Coquimbo, cuando el scooter eléctrico que conducía fue impactado por un camión de alto tonelaje, informa El Día.

Villegas fue trasladado en estado crítico al Hospital de Coquimbo, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía de Flagrancia informó que el conductor del camión enfrenta una audiencia de control “por marcharse del sitio del suceso sin prestar auxilio”.

La reconstrucción de una mañana fatal

Como cada día, Segundo Villegas se preparó para ir a su trabajo de conserje en un edificio del sector de Cuatro Esquinas, puesto que mantenía desde hacía 14 años.

Pese a estar jubilado, continuaba trabajando para ayudar en la casa que compartía con su hermana. Para sus traslados, había comprado a crédito un scooter eléctrico, con el que era "súper responsable", comentan sus cercanos.

Según su hermana, Elsa Aguirre, “andaba con casco, chaleco reflectante y llevaba herramientas por cualquier problema”. Cerca de las 7 de la mañana, mientras se dirigía a su turno, fue atropellado por un tractocamión.

La preocupación en su entorno comenzó cuando desde su trabajo llamaron para avisar que no había llegado. “Estaban preocupados porque no llegaba y después nos encontramos con esta noticia”, expresó su hermana.

Tras el accidente, Villegas fue llevado de urgencia al Hospital de Coquimbo, pero los esfuerzos médicos fueron en vano. “Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos realizados por el equipo del SAMU, al llegar al Hospital de Coquimbo se constató el fallecimiento del paciente debido a la gravedad de sus lesiones, las que eran incompatibles con la vida”, indicaron desde el recinto.

La Fiscalía instruyó a la SIAT de Carabineros para investigar el suceso y determinar la causa basal del accidente.