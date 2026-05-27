Iglesia San Francisco de Borja renace: Gobierno entrega histórico templo al Arzobispado de Santiago para su restauración

27 may. 2026 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, encabezó la entrega de la concesión gratuita a 30 años de la Iglesia San Francisco de Borja al cardenal Fernando Chomali, en representación del Arzobispado de Santiago, con el fin de procurar la recuperación del inmueble fiscal ubicado en la comuna de Santiago, tras los daños sufridos durante el estallido social de 2019, sumados a años de abandono.

¿Qué dijeron las autoridades?

En la ceremonia, la ministra Parot entregó un mensaje cargado de simbolismo: "Hoy estamos dando un gran paso hacia la esperanza y la reconciliación. Esta iglesia fue destruida, pero su historia no termina ahí. Termina aquí, con su reconstrucción, con su reapertura a los chilenos. Como Ministerio de Bienes Nacionales, esta es la primera de muchas acciones que haremos para recuperar el patrimonio fiscal: donde hubo abandono y destrucción, hoy comienza la reconstrucción".

Por su parte, el cardenal Chomali destacó el rol central que ha jugado la ciudadanía en este proceso. "Este es un lugar donde tantas personas se casaron, fueron bautizadas y lloraron a sus difuntos. No puede ser que un lugar como este termine como lo estamos viendo. Y no va a terminar así, porque si hay alguien que ha perseverado para rescatarlo como templo religioso, ha sido la comunidad. Esta no es una iniciativa que surge desde la autoridad, es una iniciativa que surge desde la comunidad, y por eso la vamos a sacar adelante", afirmó.

¿Qué contempla la concesión?

La concesión establece que el Arzobispado deberá restaurar y mantener el inmueble durante el período concesionado, mientras la propiedad permanece en dominio del Fisco de Chile, proyectándose allí el desarrollo del Santuario Nacional de la Virgen de Fátima. El proyecto contempla restaurar los vitrales históricos y reintegrarlos al edificio donde siempre estuvieron.

La entrega marca además el inicio de una serie de acciones que el Ministerio de Bienes Nacionales impulsará para recuperar inmuebles fiscales en el centro de Santiago y ponerlos al servicio de la ciudadanía. La ministra Parot también reconoció a Carabineros de Chile, institución que durante más de cuatro décadas fue custodia de este espacio.

Del esplendor al abandono: Una historia de golpes sucesivos

Durante más de cuatro décadas, Carabineros de Chile administró el recinto y le dio vida como lugar de oración y servicio religioso institucional, hasta que en 2019 fue dañado durante el estallido social. Posteriormente, en 2020 fue golpeado por un incendio.

En 2022, la institución puso el inmueble a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales tras su desacralización. En ese momento, los vitrales históricos de la capilla fueron rescatados y enviados a conservación, a la espera de una solución definitiva para el inmueble.

En 2024, el Arzobispado de Santiago solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales la totalidad de la propiedad fiscal en concesión de uso gratuito, con el propósito de recuperar y habilitar el inmueble como templo destinado al desarrollo de actividades propias de un Santuario Mariano.

La Iglesia San Francisco de Borja

La Iglesia San Francisco de Borja, de estilo neogótico y diseñada por el arquitecto Hovender Henry, fue construida en 1872 como capilla del Hospital San Borja. Inspirada en la Sainte-Chapelle de París, albergó una valiosa colección de vitrales encargados al Atelier Dagrand de Burdeos, considerados los vitrales firmados más antiguos registrados en Chile.

El inmueble tiene una superficie de 2.959 m² y será restaurado y habilitado como templo para uso religioso y comunitario.

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