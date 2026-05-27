"Quedó mi hija sola": Video muestra a delincuentes vestidos de carabineros realizando turbazo en La Granja

27 may. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de cuatro hombres que parecían ser carabineros ingresaron violentamente a una casa en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, donde solo se encontraba una joven de 18 años. ¿Se trató de un allanamiento a la vivienda? No, esto estuvo lejos de ser un tradicional procedimiento policial.

Si un grupo de personas que a simple vista están usando la vestimenta policial llega a tu casa, lo usual no sería tener miedo, a no ser que hayas cometido un delito. Pero esta adolescente debió sentir temor, porque no eran verdaderos policías los que irrumpieron en su hogar, sino asaltantes que estaban cometiendo un "turbazo".

Un video de cámaras de seguridad muesta el escape de hombres que vestían ropa que simulaba ser del OS7 o del OS9. Anunciaron su llegada a la vivienda, presentándose a través de un grito como miembros de la policía uniformada. Luego ingresaron a la fuerza a la casa. Toda la situación podría haberse confundido con un procedimiento, pero este no era el caso.

La joven se escondió tras la llegada de los supuestos carabineros

Todo ocurrió en el sector de Isla del Águila, donde los sujetos llegaron hasta la vivienda simulando ser funcionarios policiales.

La secuencia comenzó temprano. La dueña de casa había salido cerca de las 05:30 de la mañana junto a su esposo rumbo al trabajo. En el inmueble quedó solo su hija de 18 años. Minutos después, el grupo llegó hasta el pasaje, estacionó un vehículo blanco frente al domicilio e ingresó a la fuerza tras romper la puerta.

“Esto fue en la mañana. Yo salgo a trabajar a las 5 de la mañana y me fui con mi esposo a trabajar, y quedó mi hija sola, que tiene 18. Ella dice que como a las 6 y tanto sintió unos ruidos de que estaban golpeando y ellos, vestidos de carabineros, llegaron en un auto blanco, entraron, rompieron la puerta y ella se escondió”, relató la madre de la joven.

“Fue todo esto muy rápido”

Dentro de la vivienda, la joven habría sido amenazada con armas de fuego mientras los asaltantes revisaban la casa.

“Ellos venían vestidos de carabineros en un auto, que lo estacionaron ahí al frente. En la cámara no pude ver la patente. Y realmente se fueron rápido, eran como cuatro. Fue todo esto muy rápido”, agregó la madre.

Los sujetos estuvieron pocos minutos dentro de la vivienda. Se llevaron mercadería almacenada en el domicilio, dinero en efectivo y otros objetos de valor. La activación de una alarma y los gritos de auxilio de la joven habrían apurado su salida del lugar.

Ahora, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja dentro de la vivienda para establecer cómo ocurrió el turbazo y poder capturar a los responsables.