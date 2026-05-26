Caso María Ercira: Abogado de la familia pide al FBI interrogar a dueña de fundo Las Tórtolas en EEUU

26 may. 2026 - 18:09 hrs.

¿Qué pasó?

A casi dos años de la desaparición de María Ercira Contreras en el fundo Las Tórtolas de Limache, el abogado de la familia solicitó que el FBI tome declaración en Estados Unidos a Mónica Kleinert, dueña del recinto donde se perdió el rastro de la adulta mayor.

La petición fue realizada por el abogado Juan Carlos Manríquez ante el nuevo fiscal de la causa, luego de que la propia Kleinert asegurara públicamente estar disponible para colaborar con la investigación.

Piden apoyo del FBI para tomar declaración

En el escrito ingresado a la causa, el abogado de la familia acompañó una carta publicada por Mónica Kleinert en El Mercurio, donde la empresaria afirma que vive hace décadas en Estados Unidos y que está "disponible" para las autoridades.

Sin embargo, hasta ahora la dueña del fundo no ha declarado formalmente en la investigación, precisamente por no vivir en Chile.

Por ello, Manríquez solicitó en una declaración que, "a trave?s de la Unidad de Cooperacio?n Internacional y Extradiciones del Ministerio Pu?blico (UCIEX), por la v??a de cooperacio?n, asistencia internacional y diploma?tica, en virtud del convenio que mantiene esa unidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y este requiriendo la asistencia o soporte del FBI, se ubique a la sen?ora Mo?nica Kleinert y se le tome declaracio?n en Estados Unidos a ella y co?nyuge o pareja, si se allanan a prestarla".

La solicitud también incluye que se interrogue a su cónyuge o pareja, siempre que accedan.

Las cartas de Mónica Kleinert

En los últimos días, la propietaria del fundo Las Tórtolas respondió mediante cartas enviadas a El Mercurio a los cuestionamientos realizados por familiares de María Ercira.

"Vivo desde hace décadas en Estados Unidos y jamás me he escondido. Hemos colaborado en todo lo solicitado, disponibles para las autoridades", señaló.

Además, sostuvo que fue personal del restaurante del fundo quien alertó sobre la desaparición y ayudó en la búsqueda inicial de la adulta mayor.

Familia insiste en dudas sobre el caso

Las declaraciones de Kleinert surgieron luego de que Carla Hernández, nieta de María Ercira, cuestionara públicamente la falta de cooperación de la empresaria y pidiera que regresara a Chile para declarar.

"Si realmente doña Mónica quiere justicia como nosotros, es necesaria la verdad primero. Si quiere colaborar con la investigación, que vuelva a Chile y se someta a un verdadero interrogatorio. ¿A qué le teme señora Kleinert?", planteó la familiar.

Cabe recordar que María Ercira Contreras desapareció en mayo de 2024 mientras compartía junto a familiares en el fundo Las Tórtolas de Limache. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio.

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