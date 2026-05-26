"Ella estaba tratando de sacar a la bebé": El angustiante relato del abuelo de la bebé que estaba al interior de camioneta robada

26 may. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras veían cómo se alejaba la camioneta que un grupo de asaltantes se habían robado, la angustia y el temor crecían en la familia de una bebé de cuatro meses que estaba dentro del vehículo. La madre de la menor, quien era la conductora, fue amenazada con un arma para obligarla a salir del automóvil y no le permitieron rescatar a su hija.

El abuelo de la menor conversó con Meganoticias y relató cómo fueron esos instantes en que su nieta quedó dentro del vehículo mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad.

Afortunadamente, su viaje no pudo ser largo debido a un cortacorriente, y la madre pudo volver a abrazar a su hija gracias a una libreta y a los trabajadores de un restaurante.

"Ella estaba tratando de sacar a la bebé"

Todo ocurrió en el sector Lago de Todos los Santos, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, donde la madre de la menor se preparaba para regresar a casa luego de visitar a familiares. La bebé ya estaba asegurada en su silla de seguridad y la abuela terminaba de acomodarla cuando aparecieron los delincuentes.

“Se está retirando la nuera y están dejando la guagua en su sillita del auto. Ella (la abuela de la bebé) la estaba dejando y la nuera está haciendo partir el vehículo y ahí llegaron”, relató el abuelo de la menor.

En ese momento, al menos cuatro sujetos armados interceptaron a la familia. La madre no opuso resistencia. Solo pidió tiempo para sacar a su hija desde la parte trasera, pero sus ruegos fueron ignorados. La situación se volvió aún más caótica cuando la abuela intentó intervenir.

La mujer terminó golpeada en el suelo y debió ser trasladada a un centro asistencial tras intentar sacar a la menor del vehículo. “Ella estaba tratando de sacar a la bebé, entonces la empujaron y la arrastraron”, agregó.

“Estuvimos toda la noche en la Clínica Vespucio”, relató el abuelo.

La libreta que permitió reencontrar a la bebé

La angustia se extendió por varios minutos, y debido de a desesperación los segundos parecían avanzar más lento. Vecinos del sector escucharon los gritos y rápidamente comenzaron a ayudar. Algunos asistieron a la familia, mientras otros recorrieron calles cercanas ante el temor de que la menor fuera abandonada.

La camioneta alcanzó a avanzar cerca de 500 metros antes de quedar detenida gracias a un sistema cortacorriente instalado en el vehículo. Fue en ese momento cuando trabajadores de un restaurante ubicado en avenida Camilo Henríquez con Lago de Todos los Santos revisaron el interior y encontraron a la bebé junto a una libreta que tenía un número telefónico. Gracias a ello, pudieron contactar a la madre.

La menor no sufrió lesiones y pudo reencontrarse con su familia después de que la camioneta fuera recuperada. “La bebé afortunadamente está bien. La más afectada fue la dueña de casa (la abuela)”, aseguró el abuelo.

Hasta ahora no se tiene información sobre el paradero de los responsables, mientras la familia intenta recuperarse de lo vivido.