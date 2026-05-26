Gobierno presentará indicaciones para avanzar en Sala Cuna Universal: Buscarán acuerdo transversal en el Senado

26 may. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

La discusión sobre el proyecto de Sala Cuna Universal volvió a instalarse en el Congreso luego de que el Ejecutivo anunciara el ingreso de indicaciones para avanzar en la iniciativa, una medida que ha sido impulsada en distintos gobiernos y que actualmente se encuentra en trámite en el Senado.

En paralelo, parlamentarios presentaron propuestas para incorporar el tema dentro del proyecto de reconstrucción nacional, en una iniciativa que se está revisando en la comisión de Trabajo del Senado.

Desde el Gobierno anunciaron cuándo se espera que haya avances en la medida: “Vamos a presentar indicaciones para el proyecto de ley de sala cuna, antes del 15 de junio", indicó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.

Conversaciones continúan en el Congreso

Los diálogos entre el Ejecutivo y parlamentarios continúan para definir si el tema será abordado dentro del proyecto de Reconstrucción Nacional o si seguirá avanzando exclusivamente a través de la iniciativa que se revisa en el Senado.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Baja, Paulina Núñez, indicó que “en materia de sala cuna tiene que seguir el curso que ya tiene el proyecto en el Senado; es allí donde el Ejecutivo va a ingresar sus indicaciones”.

Desde el Gobierno, la ministra Marín afirmó que el proyecto forma parte de los compromisos del Ejecutivo: "En primer lugar, esto es un proyecto que está en el plan de gobierno del presidente José Antonio Kast, pero, además, porque nos parece muy importante terminar con este desincentivo a la incorporación de las mujeres en el mundo laboral”, indicó.

Según se destaca desde distintos sectores, el objetivo es avanzar en un acuerdo transversal que permita discutir la Sala Cuna Universal y destrabar una iniciativa que ha estado presente en distintos debates legislativos durante los últimos años.

La discusión sobre la gradualidad del proyecto

Durante las conversaciones también se abordó la posibilidad de implementar la medida de manera gradual.

“Yo estoy abierta a que, si tenemos ley y tenemos un acuerdo, esto sea gradual. Por lo tanto, si ya tenemos sala cuna y tenemos claridad de cuánto nos vamos a demorar, dada la gradualidad, para que esta cubra toda la necesidad de Chile, bueno, que así sea”, indicaron.

Desde el Senado señalaron que la iniciativa continuará su discusión en la Comisión de Trabajo, instancia donde el Ejecutivo ingresará las indicaciones para avanzar en un proyecto que busca ampliar el acceso a sala cuna.

Esto podría beneficiar a trabajadores y cuidadores con hijos menores de dos años, además de abordar las dificultades de acceso al mundo laboral vinculadas al cuidado infantil.