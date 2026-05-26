Bencinas volverían a subir hasta $37 por litro: Estudio de la UC también se refiere a qué pasará con el diésel

26 may. 2026 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

El precio de los combustibles podría registrar nuevos cambios durante los próximos días, de acuerdo con una proyección elaborada por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC).

La estimación llegó a una fecha en que esta alza podría materializarse, considerando factores internacionales como el comportamiento del dólar y el mercado del petróleo.

¿Cuándo subirían las bencinas?

Según el análisis de Clapes UC, la gasolina experimentaría un incremento, mientras que el diésel mostraría una baja.

La entidad proyectó que la gasolina podría aumentar cerca de $37 por litro desde este jueves 28 de mayo.

En contraste, el diésel presentaría una disminución aproximada de $33 por litro, lo que respondería a una caída en el valor internacional de ese combustible.

¿Qué factores explican la variación de esta semana?

Desde Clapes UC se indicó que este escenario ocurrió "en un contexto de incertidumbre ante una eventual reactivación del conflicto entre EE. UU. e Irán", junto con datos de inflación en Estados Unidos que estuvieron por sobre lo esperado y que reforzaron las expectativas de tasas de interés elevadas por un mayor tiempo.

La entidad detalló que el tipo de cambio aumentó durante el período analizado, pasando de $888 por dólar el 8 de mayo a $908 el 20 de mayo.

A eso se suma la evolución del mercado de futuros del petróleo Brent y el funcionamiento actual del Mepco, mecanismo que busca estabilizar el precio de los combustibles en Chile.

Posible baja de las bencinas en el futuro

La entidad también señaló que, con los antecedentes actuales, se observa una eventual disminución de precios para el próximo ajuste programado para el 18 de junio.

Hacia fines de esta semana, la atención volverá a centrarse en el informe técnico de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que cada miércoles por la tarde define las variaciones en el precio de los combustibles que comenzarán a regir desde el jueves.

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