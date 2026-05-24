Precios del petróleo caen más de un 5% ante expectativas de acuerdo entre EEUU e Irán: Barril está por debajo de los 100 dólares

24 may. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Los precios del petróleo cayeron más de un 5% en las primeras operaciones del lunes en el mercado asiático, ante las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de las declaraciones de Donald Trump que parecen matizar la inminencia de dicho acuerdo.

Precio del petróleo cae ante esperanzas de un acuerdo

El precio del barril de Brent del mar del Norte bajaba un 5,14%, hasta 98,22 dólares. El barril WTI estadounidense caía un 5,21%, hasta 91,57 dólares.

Trump moderó las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra, al asegurar en redes sociales el domingo que había dado "instrucciones" a sus representantes "para que no se precipiten (...) porque el tiempo" estaba de su lado.

El conflicto estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, y la república islámica respondiera con ataques de misiles y drones en toda la región.

Estados Unidos e Irán han respetado un alto el fuego desde el 8 de abril mientras los mediadores presionan para lograr un acuerdo negociado, aunque Teherán ha impuesto controles a la navegación en el Golfo y Washington ha bloqueado los puertos de Irán.

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