Más de 50 videos y archivos: Estados Unidos desclasifica nuevos documentos secretos sobre OVNIS

22 may. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó este viernes una segunda tanda de archivos secretos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP/FANI), conocidos popularmente como OVNIS.

La liberación del material, que responde a un decreto firmado por la administración de Donald Trump en febrero pasado, ya acumula más de 200 registros históricos puestos a disposición de la ciudadanía.

Según detalló el propio organismo gubernamental a través de un comunicado oficial, en esta oportunidad el contenido incluye más de 50 documentos, audios y registros audiovisuales inéditos que carecen de una explicación lógica.

Expectación mundial por los archivos

La apertura de estos expedientes secretos causó un impacto inmediato que desbordó los servidores oficiales. La plataforma web WAR.GOV/UFO, diseñada especialmente por el Pentágono para albergar este material histórico, se convirtió en un fenómeno global, superando la barrera de las mil millones de visitas en sus primeras dos semanas de funcionamiento.

Sin embargo, el revuelo no solo se limitó a los entusiastas del fenómeno OVNI, sino que escaló rápidamente a los bloques diplomáticos. Desde Medio Oriente, el gobierno de Irán arremetió contra la primera publicación y acusó directamente a la Casa Blanca de utilizar la desclasificación de estos videos como una pantalla de humo mediática, argumentando que la administración de Trump busca desviar los focos de atención de los actuales conflictos bélicos internacionales.

Cabe destacar que la primera tanda de imágenes fue compartida el pasado 8 de mayo y, según confirmó el propio gobierno estadounidense, ya preparan una tercera entrega de archivos. Si bien el Departamento de Guerra no ha confirmado que el metraje compartido tenga origen extraterrestre, este tipo de publicaciones generan expectación entre los fanáticos del tema y alimentan las teorías en torno a la vida fuera de nuestro planeta.

Revisa algunas de las imágenes a continuación:

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