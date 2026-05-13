Trump aterriza en China para crucial reunión con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

13 may. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán.

Se trata de la primera visita de un presidente norteamericano a China desde la que el propio Trump realizó en noviembre de 2017.

El mandatario arribó al gigante asiático junto a un grupo de directivos de grandes empresas con el objetivo de pedir a su homólogo que "abra" el mercado chino a los negocios estadounidenses.

Trump quiere presionar a Xi Jinping para que "abra" China a las empresas estadounidenses

El presidente republicano viajó en su Air Force One junto a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y hombre más rico del mundo. También están presentes Tim Cook (Apple) y Kelly Ortberg (Boeing). Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia se unió al grupo durante una escala en Alaska.

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto internacional de Pekín tras un largo vuelo desde Washington. El jueves, Trump será recibido en el Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de la capital.

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", escribió Trump en su red social Truth Social antes de aterrizar.

"China da la bienvenida al presidente Trump en su visita de Estado a China", declaró por su parte un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, asegurando que Pekín está dispuesto a colaborar con Estados Unidos "para ampliar la cooperación y gestionar las diferencias".

Ambos líderes pasarán mucho tiempo juntos en un programa que incluye recepciones, banquetes, almuerzos y reuniones bilaterales. Un de las principales cuestiones sobre la mesa será prorrogar la tregua alcanzada en octubre en la guerra de los aranceles.

Pero los desacuerdos son muchos, incluyendo las tierras raras, los semiconductores, la propiedad intelectual y la cuestión de Taiwán.

Conversación sobre Irán

La guerra con Irán, desatada el 28 de febrero por el ataque conjunto al país de Israel y Estados Unidos, ha sacudido la economía mundial y el mercado energético en particular.

Según la administración estadounidense, Trump quiere presionar a Pekín, un socio estratégico y económico clave de los iraníes, para que utilice su influencia y contribuya a una salida de la crisis en el Golfo.

El presidente estadounidense ya ha intentado poner fin a las compras de petróleo iraní por parte de China con sanciones. Una maniobra condenada por Pekín, que sin embargo no ha provocado una crisis diplomática abierta.

"Vamos a tener una larga conversación" sobre Irán, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. Poco después sin embargo añadió que "no necesita ayuda con Irán".

Según Trump, China, principal importador de petróleo iraní, no ha causado "problemas" desde que Estados Unidos impuso a mitad de abril el bloqueo de los puertos iraníes.

"Nos llevamos bien" con Xi Jinping, declaró. "Creo que verá que van a pasar cosas buenas".

Todo sobre Donald Trump