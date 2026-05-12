Las contradicciones en el caso de los hinchas fallecidos en el Monumental: Revelan inédita carta de los carabineros imputados

12 may. 2026 - 22:38 hrs.

El 10 de abril de 2025, dos jóvenes hinchas de Colo Colo murieron en las afueras del Estadio Monumental en la previa de un partido de Copa Libertadores. Se trata de Milán, de 12 años, y Martina, de 18, que fallecieron en circunstancias que aún son materia de investigación.

Lo que ocurrió exactamente esa tarde en la esquina de Maratón con Benito Rebolledo aún no está claro, aunque Mega Investiga accedió en exclusiva a los peritajes, declaraciones y una carta inédita de los carabineros imputados que revelan las profundas contradicciones entre las versiones de la defensa y las de las familias de las víctimas.

En tanto, este martes 12 de mayo el tribunal de garantía amplió el plazo de investigación en 50 días y autorizó 7 nuevas diligencias, entre ellas un estudio a cargo de la Universidad de Chile para determinar la velocidad del carro lanzagases al momento del incidente. También se periciarán los celulares de los imputados y las cámaras corporales de la tripulación del vehículo policial involucrado en el incidente.

El carro lanzagases y las dos versiones

Según apunta la Fiscalía, un carro lanzagases de 8 toneladas, conducido ese día por un sargento y un capitán de Carabineros, habría atropellado a los dos jóvenes.

La comunicación oficial de Carabineros ese día sostuvo una versión diferente: "En ningún momento fueron atropellados por el vehículo. Cuando suben sobre la reja, esta reja inmediatamente cede, cayendo unos debajo de ella y el vehículo, al momento de avanzar, pisó la reja en uno de sus extremos, procediéndolos a aplastar".

Una funcionaria policial que declaró ante el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros entregó un testimonio que contradice esa versión. En su declaración escrita señaló que pudo ver personas saliendo por debajo del vehículo policial, y fue enfática en que "no había ninguna reja o valla papal en el lugar donde se llevó a cabo el accidente o sobre las víctimas, toda vez que las rejas se encontraron a metros de distancia".

La carta de los imputados: "Jamás hubiésemos querido presenciar esto"

Por primera vez, los dos carabineros imputados —que cumplen arresto domiciliario total en la Vigésimo Octava Comisaría de Fuerzas Especiales— se pronunciaron públicamente a través de una carta escrita de puño y letra a la que accedió Mega Investiga.

"Tenemos la convicción y tranquilidad de no haber accionado con intención de causar daño alguno ni de haber participado directamente en los hechos que hoy enlutan al país", escribieron.

Y agregaron: "Como funcionarios policiales y también como personas, padres, hijos y ciudadanos, nos golpea profundamente lo ocurrido en aquella jornada. Queremos pedir prudencia, respeto y humanidad. Detrás de cada uniforme hay personas que también sufren, reflexionan y cargan emocionalmente con el impacto de una tragedia que jamás hubiésemos querido presenciar".

La defensa: "No hubo atropello"

El abogado de ambos imputados, Felipe Moraga, fue categórico en sostener que el carro policial no fue el causante de las muertes. "Nosotros sostenemos que en ningún caso hubo atropello, que esto se produjo a propósito de la propia estampida de barristas que estaban ingresando al estadio en estas condiciones", afirmó.

"A nuestro juicio, salta a la vista que un vehículo de estas características produciría otro tipo de lesiones. Las víctimas presentan lesiones por aplastamiento, pero no compatibles con el atropellamiento por un carro de esta magnitud", señaló.

Las familias rechazan la versión de las vallas

Por su parte, José Henríquez, abogado de la familia de Milán, fue directo: "Aquí no hay ningún aplastamiento por valla papal. Aquí las víctimas pasaron por debajo del carro de Carabineros de Chile. Las víctimas nunca estuvieron bajo las vallas".

Mariana Rojas, abogada de la familia de Martina, también cuestionó la teoría de las vallas: "¿Tú crees que una valla papal que pesa 2 kilos habría provocado la muerte de dos personas? Yo lo veo absurdo. El dron revisado dentro de las pruebas de la formalización establece que se cayó solo una valla papal".

Rojas también cuestionó la credibilidad de la versión policial: "La versión inicial, la de la avalancha, la de todo lo que se establece de que eran delincuentes y demás, es la versión que da Carabineros, y son los carabineros que iban en la tripulación del vehículo. Para mí, su versión es una versión más cómoda para evadir responsabilidad".

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