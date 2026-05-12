Metro acusa "informaciones imprecisas" por fallas en ascensores y escaleras: Reveló cuántos equipos están fuera de servicio

12 may. 2026 - 21:47 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago publicó una extensa declaración en sus redes sociales para responder a las recientes críticas y reportes sobre fallas en ascensores y escaleras mecánicas de distintas estaciones de la red.

La empresa aseguró que durante las últimas semanas han circulado "informaciones imprecisas" respecto al estado de sus equipos de transporte vertical y entregó cifras actualizadas sobre la cantidad de ascensores y escaleras fuera de servicio.

Metro entregó cifras sobre equipos fuera de servicio

Metro informó que actualmente cuenta con 905 equipos de transporte vertical en toda la red:

460 escaleras mecánicas.

445 ascensores.

La empresa señaló que mantiene un contrato vigente de mantención desde octubre de 2022, el que se extenderá hasta 2027.

Además, detalló que, al día de hoy, existen 13 escaleras mecánicas fuera de servicio en toda la red, equivalente al 2,9% del total, y 23 ascensores no operativos, correspondientes al 5% de estos equipos.

“El número de equipos no disponibles varía durante el día dada la recuperación que se logra con el mantenimiento”, explicaron desde Metro.

Metro atribuye parte importante de las fallas al “mal uso”

En la misma declaración, la empresa sostuvo que el 47% de los problemas que generan interrupciones en ascensores y escaleras mecánicas se relaciona con el uso incorrecto de estos equipos por parte de pasajeros.

En esa línea, Metro informó además que implementó nuevas medidas para reforzar el mantenimiento de sus equipos. Entre ellas, destacó un aumento del 30% en la dotación de técnicos dedicados al transporte vertical y el refuerzo de programas de inspección y seguimiento preventivo.

Finalmente, la empresa lamentó las molestias ocasionadas a los pasajeros y recordó que quienes necesiten apoyo en sus traslados pueden solicitar asistencia a través de su línea telefónica 800 540 800.

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