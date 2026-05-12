Alcaldesa en EEUU reconoce haber actuado como agente del Gobierno de China

12 may. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de la ciudad de Arcadia, en el estado de California, Estados Unidos, renunció a su cargo luego de reconocer ante la justicia de ese país que actuó ilegalmente como agente del gobierno chino.

Se trata de Eileen Wang, de 58 años, quien admitió haber participado junto a otro ciudadano chino-estadounidense en la difusión de propaganda favorable al régimen de Pekín dentro de la comunidad china residente en esa zona cercana a Los Ángeles.

Reconoció actuar bajo instrucciones del gobierno chino

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Wang y su colaborador, identificado como Yaoning Sun, administraban un sitio web donde publicaban contenido alineado con los intereses del gobierno chino.

La investigación determinó que ambos recibían instrucciones directas de funcionarios vinculados al régimen de China para difundir mensajes favorables a ese país.

De acuerdo con la acusación, Wang se declaró culpable de actuar como agente extranjero sin notificar a las autoridades estadounidenses, delito que podría costarle hasta 10 años de prisión.

Su colaborador ya había sido condenado

El otro involucrado en el caso ya se había declarado culpable en 2025 y actualmente cumple una condena de cuatro años de cárcel por actuar ilegalmente como agente de un gobierno extranjero.

La situación generó impacto en Estados Unidos debido a que Wang ejercía como alcaldesa de Arcadia, ciudad de cerca de 50 mil habitantes ubicada en el condado de Los Ángeles.

El caso se conoce además en medio de un nuevo acercamiento diplomático entre Washington y Pekín, ya que el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse esta semana con su par chino, Xi Jinping.

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