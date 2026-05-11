Queremos prueba de vida: Denuncian desaparición de influencer argentino que acusó a Delcy Rodríguez de entregar a Nicolás Maduro

11 may. 2026 - 10:04 hrs.

Diego Suarez, conocido por sus seguidores como Michelo, emprendió una campaña para señalar a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de haber entregado a Nicolás Maduro a los Estados Unidos.

Michelo se convirtió en el rostro de una feroz campaña contra la mandataria interina a quien se refería con el apodo de “Judas Rodríguez” al asegurar que propició la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses en un cinematográfico despliegue que el gobierno de Donald Trump bautizó como “Resolución absoluta”. Su esposa, Cilia Flores, también fue capturada durante la incursión.

Michelo acusa a Delcy Rodríguez de entregar a Maduro

Rodríguez era la vicepresidenta del depuesto mandatario, hoy procesado por narcotráfico en Estados Unidos, y una de las personas más cercanas a Maduro.

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Después de la captura de Maduro, Rodríguez restableció relaciones con Estados Unidos, rotas en 2019 por el exmandatario. También ha impulsado reformas petroleras y mineras favorables a la inversión extranjera.

Michelo acusa a Rodríguez de haber usado un yeso para espiar al depuesto mandatario y facilitarle su ubicación a fuerzas estadounidenses.

“Lo entregó a Maduro pues, está comprobado eso”, afirmó Michelo basado en informantes secretos.

¿Los nuevos videos de Michelo son generados por IA?

Luego de días seguidos arremetiendo contra la presidenta interina, videos divulgados en la cuenta de Michelo han generado dudas entre sus seguidores, no solo por el cambio de mensaje, si no por los movimientos que parecen simulados con IA.

“Después de reflexionar profundamente entendí que este no es momento de tensiones, ni de confrontaciones, ni de palabras fuertes, este es un momento de paz, de diálogo, y de acompañar responsablemente esta nueva etapa”, se escucha decir en uno de los videos nuevos.

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La seguidora Carla Obenat (carlaobenat.imobiliaria) se cuenta entre quienes ha denunciado el supuesto secuestro y suplantación de identidad de Michelo.

“ALERTA: POSIBLE SECUESTRO Y MANIPULACIÓN DE MICHELO”, escribió de entrada Obenat. “Se sospecha que la cuenta de Diego Omar Suárez (Michelo) ha sido comprometida y que su integridad física está en grave riesgo en Venezuela”, indicó.

La sospecha de Obenat y otros seguidores de Michelo se centra en la posible manipulación de las publicaciones más recientes con IA.

“El video donde se retracta presenta señales técnicas de ser un deepfake (IA) para limpiar la imagen de quienes él denunció”, detalló.

Además, existen “incoherencias”, por ejemplo, “el video del "robot" es un montaje burdo para desviar la atención de su desaparición real”.

“Michelo no está en Argentina; se encontraba en peligro en Venezuela tras recibir amenazas de muerte”, advirtió Obenat.

“A LOS QUE MANEJAN ESTA CUENTA: Sabemos que esto no es material genuino. La comunidad está detectando el uso de IA y la coacción. No vamos a dejar de denunciar hasta que se confirme su paradero real y seguro”, agregó Obenat.

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