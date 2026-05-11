El cazatesoros holandés Bernard Keiser retomará búsqueda de 800 barriles repletos de monedas de oro en la isla de Robinson Crusoe

11 may. 2026 - 08:39 hrs.

No es película, pero sí puede llegar a ser el guion de una producción cinematográfica. En Chile, un empresario de 76 años consiguió que la justicia lo autorizara para retomar la búsqueda de un botín del siglo XVIII, un verdadero tesoro, en la isla de Robinson Crusoe.

El holandés Bernard Keiser recibió autorización de las autoridades chilenas. Distintos medios indican que el empresario lleva tres décadas como “cazatesoros” y en la interesante búsqueda que involucra a la isla chilena ha invertido cinco millones de dólares.

¿Cuál es el tesoro de la isla de Robinson Crusoe?

El botín que persigue Keiser se trata de una fortuna que estaría oculta en el archipiélago de Juan Fernández cuyo valor se estima entre los 23 mil millones y 47 mil millones de dólares, informa Infobae.

¿Qué tan real es ese tesoro?

El Museo de Historia Natural de Valparaíso apunta que en 1714 el capitán español Juan Esteban Ubilla de Echevarría arribó al archipiélago de Juan Fernández.

Habría llegado con 800 barriles repletos de monedas de oro, joyas y piedras preciosas. Un verdadero tesoro.

Según el museo de Valparaíso, “el marinero intentaba evitar que sus riquezas fuesen requisadas durante la Guerra de Sucesión Española en beneficio de los Habsburgo”.

Por ese motivo, “con intención de proteger el botín, enterró los barriles en la isla de Robinson Crusoe”.

Aseguran que, en 1760, ese tesoro “sería reescondido por el navegante británico Cornelius Webb.

Tres décadas buscando el tesoro en la isla de Robinson Crusoe

El empresario holandés busca el tesoro desde finales de la década de los años 90.

En 1950, en el norte de Inglaterra hallaron unas cartas que indicaban el lugar en el que se encontraría escondido el tesoro. Eso disparó el interés de muchos aventureros.

Keiser durante 20 años “trabajó en el poblado de San Juan Bautista excavando con pala y picota para buscar el tesoro.” Infobae difunde que siempre contó con el apoyo de arqueólogos y especialistas.

Pero hace siete años el empresario se vio envuelto en una polémica, luego de que llevara una retroexcavadora con martillo y la instalara en medio del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández.

El permiso que obtuvo de la Justicia chilena “impone restricciones ambientales estrictas. Las excavaciones deberán ser manuales y no utilizarán maquinaria pesada, con un límite temporal de seis meses”, publica Infobae al citar a Clarín.

La búsqueda iniciaría el próximo mes de octubre.

¿Qué pasa si encuentra el tesoro? De acuerdo con Infobae, el 75% del tesoro quedaría en manos del Estado y el 25% correspondería al empresario y sus socios.

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