Nunca me dejaron verlo: Madre de preso político clama justicia, el régimen de Venezuela ocultó su muerte casi un año

10 may. 2026 - 07:15 hrs.

Ocultar durante meses la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas ha puesto de relieve los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del régimen venezolano.

Al menos 19 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano desde 2014, según la ONG Foro Penal. En este caso la muerte de Quero solo se conoció casi un año después a pesar de una búsqueda que nunca cesó.

Víctor Hugo Quero Navas murió en julio de 2025, siete meses después de su arresto, según se informó oficialmente luego de meses de una agónica búsqueda por parte de su madre Carmen Teresa Navas, de 81 años.

“Nunca me dejaron verlo, y en verdad, el dolor de una madre no lo supiera nadie, por eso es que no le quiero dar declaraciones a la prensa, eso no es fácil”, dice desgarrada por dentro esta abuela venezolana. “Me mataron a mi hijo”, lamenta Carmen Teresa Navas.

A Víctor Hugo lo detuvieron agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela el 1 de enero de 2025, justo en Año Nuevo.

Nueve meses bajo tierra sin informar a la familia

El ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela recién admitió la muerte de Víctor Hugo Quero Navas el 7 de mayo. Entonces su madre llevaba 16 meses yendo de cárcel en cárcel buscándolo.

A Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante caraqueño de 51 años, lo enterraron en una fosa común de un cementerio en Caracas. Versiones extraoficiales señalan que golpizas recibidas en prisión habrían desencadenado en el fatal desenlace.

Fue acusado de supuestos hechos de terrorismo. Nunca fue llevado a juicio y murió sin poder abrazar a su madre y a su hija, el amor de su vida.

El cadáver fue exhumado a petición de la Fiscalía venezolana. Su madre logró identificarlo y darle cristiana sepultura en otro cementerio en presencia de dos sacerdotes y unos pocos familiares.

La excusa que dio el gobierno venezolano para no informar oportunamente sobre su deceso es que supuestamente el detenido no ofreció datos sobre sus familiares. Una tesis cuestionada por la familia de Quero y defensores de derechos humanos.

“Nunca me dejaron verlo, y en verdad, el dolor de una madre no lo supera nada, por eso es que no le quiero dar declaraciones a la prensa, eso no es fácil”, dijo en un video publicado por la periodista venezolana Maryori Méndez que ha documentado durante meses la historia.

“No solamente yo pedía por encontrar a mi hijo, sino a todas esas criaturas, a esos muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud metidos en esas cárceles, en esos subterráneos, por favor, que tengan piedad y misericordia de esas criaturas”, clama.

Carmen Teresa quiere saber cuándo y cómo murió su hijo. Quiere la verdad.

Días antes de que el gobierno decidiera informar sobre la muerte de Quero, su defensa informó que se le había negado la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Al menos 500 presos políticos siguen en cárceles de Venezuela pese a la amnistía.

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