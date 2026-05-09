Fuerte temblor de magnitud 5,5 sacude a la zona sur de Chile

09 may. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sabado 9 de mayo, a las 22:34 horas, un temblor de magnitud 5,5 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 41 km al oeste de Angol, en la región de La Araucanía, con una profundidad de 42 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor