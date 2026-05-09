Nueve estudiantes se descompensaron mientras hacían trekking en Toltén

09 may. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una emergencia médica se vivió este sábado en la comuna de Toltén, región de La Araucanía, luego que nueve estudiantes sufrieran una descompensación mientras realizaban trekking.

El hecho ocurrió mientras una delegación de 25 alumnos del Liceo Padre Nicolás de Vilcún estaba de gira de estudios en el sector Alto Copin, en la localidad de Queule, en el límite de La Araucanía con Los Ríos.

Al terminar un trekking por el sector, nueve jóvenes presentaron complicaciones de salud.



Casi todos fueron dados de alta

Personal de Bomberos fue el primero en llegar al lugar para prestarle los primeros auxilios. Posteriormente, llegaron otros equipos de emergencia.

Desde la Delegación Presidencial Regional y la seremi de Salud indican que por ahora no se tiene certeza de las causas, aunque preliminarmente sería por crisis de ansiedad.

Sin embargo, no se trató de un cuadro grave y, posteriormente, se confirmó que casi todos fueron dados de alta, a excepción de una menor que continúa en evaluación por un esguince de tobillo.