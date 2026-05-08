Encuentran cuerpo de un hombre con múltiples impactos de bala en sector rural de Padre Las Casas

08 may. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre en un sector rural de la comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

Según informaron la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad venezolana, cuyo cadáver presentaba diversos impactos balísticos.

¿Qué dijeron desde la PDI y la Fiscalía?

La Fiscal Daniela San Martín detalló que la víctima "es una persona que se encuentra en situación irregular en el país".

"Se habría trasladado hasta la zona de la región de la Araucanía hace aproximadamente cinco años desde la Región Metropolitana. En esta zona rural de la comuna de Padre Las Casas se dedicaba a la elaboración de tinajas y que arrendaba una casa en este predio rural", agregó la persecutora.

Por su parte, el subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco, afirmó que "se están realizando levantamientos de imágenes de video, empadronamientos en el sector, además de entrevistas a posibles testigos del lugar, a fin de determinar la dinámica de los hechos que aquí ocurrieron".

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este hecho.

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