Buscan a víctimas de hombre detenido por violación de menores tras contactar a sus madres por app de citas

08 may. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado el caso de un hombre imputado por delitos de violación contra niñas y producción de material de explotación sexual en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá.

El acusado se encuentra en prisión preventiva tras una investigación liderada por la Fiscalía y la sección OS9 de Carabineros, la cual ahora está dirigida a identificar a otras posibles víctimas.

Según los peritajes, las otras personas afectadas podrían encontrarse no solo en la región de Tarapacá, sino también en ciudades de Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta.

Crímenes habrían ocurrido entre 2019 y 2023

El imputado corresponde a un hombre de 34 años de iniciales S.E.P.U., a quien se le acusa de haber cometido crímenes de índole sexual, al menos, entre 2019 y 2023.

La fiscal de delitos sexuales Camila Albarracín explicó que la denuncia y entrega de archivos audiovisuales recuperados del teléfono celular del agresor fue gracias a un testigo clave.

En el análisis de la evidencia digital se constató que había numeroso material sexual, entre los cuales se observaron al menos tres niñas, de edades aproximadas de 3 a 5 años, siendo víctimas de violaciones y abusos sexuales.

Durante la investigación, también se verificó que el imputado mantenía una causa vigente por el delito de violación contra una mujer, hecho ocurrido la madrugada del 13 de octubre de 2019.

Modus operandi

La persecutora detalló que el modus operandi del hombre consistía en contactar a mujeres adultas a través de app de citas, entre ellas Badoo, utilizando tanto su nombre verdadero como el alias "Michael Hidalgo".

El agresor les consultaba a las mujeres si tenían hijas o niñas a cargo, y una vez que concretaba las citas, aprovechaba algún momento para abusar de las niñas y grabar estos delitos.

Según la fiscal, los delitos habrían sido cometidos en la región de Tarapacá y en las ciudades de Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta, y las víctimas que aparecen en los videos "hasta el día de hoy son desconocidas".

Hacen llamado a mujeres que conversaron con el imputado

"Por esto hacemos un llamado a personas que pudieran haber conocido al imputado para que se acerquen a la Fiscalía o al OS9 de Carabineros. Si bien el tribunal no permitió dar su nombre completo ni su rostro, sí podemos dar cuenta de unos tatuajes que mantiene y que pueden servir para su reconocimiento", agregó.

Albarracín también señaló que el acusado en su teléfono "tenía algunos perfiles que él había guardado con los cuales había conversado. Son más de 4 mil mujeres con las cuales habría iniciado algún tipo de conversación".

"Algunas imágenes, también, de cuando él les consultaba respecto de las hijas, cuántos años tenían y si iban a estar presentes al momento de las citaciones, además de todo el material de explotación sexual, principalmente con niñas en distintos lugares, no tan solo domicilios, sino también automóviles", añadió.