Desvíos de tránsito en La Alameda por incendio en local comercial: Reportan alta congestión

08 may. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio en un local comercial se registra en la mañana de este viernes en el centro de Santiago, lo que obligó a personal de emergencias a realizar desvíos de tránsito, lo que generó una alta congestión.

De acuerdo a lo anterior, TransporteInforma señaló que "toda la Alameda al poniente desviada en Av. Ricardo Cumming al norte y Av. España al sur", debido al siniestro ocurrido a la altura de Libertad.

Por su parte, desde Red Movilidad llamaron a los usuarios del transporte público a considerar "desvíos en Alameda al poniente Altura Cumming".

El trabajo de Bomberos

Con el objetivo de contener las llamas y evitar una mayor propagación, hasta las 07:50 de la mañana había un total de 18 compañías de Bomberos trabajando en terreno.

Por ahora, se realizan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el sinistro. Aunque lo que sí se conoce es que la emergencia se produjo a eso de las 07:05 horas.

¿Qué dijo Carabineros?

Carabineros indicó que "al momento se descartan lesionados en el interior y se mantiene trabajando el Cuerpo de Bomberos de Santiago".

"Mantenemos cortes de tránsito en La Alameda con Cumming. Se está desviando el tránsito en dirección al norte por Cumming", manifestó la institución.

Unas imágenes captadas en Meganoticias, mostraron una gran cantidad de humo negro desde el local comercial afectado, el que puede ser visto desde varios sectores.

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