"Nos agarran por el cuello": Registro muestra el intento de portonazo que afectó a la diputada Lorena Pizarro

08 may. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

Las alarmas se encendieron en las últimas horas tras el frustrado robo que afectó a la diputada Lorena Pizarro (PC). El incidente ocurrió durante la noche del jueves cuando la parlamentaria llegaba a su domicilio en la comuna de Macul en compañía de su jefa de gabinete.

Un abordaje violento y resistencia vecinal

Según el relato de las víctimas y los informes policiales, el hecho ocurrió cuando ambas regresaban de su jornada laboral. Al descender del vehículo, fueron interceptadas por cinco sujetos que las abordaron de manera agresiva.

"Nos agarran por el cuello, con gritos... Nos piden las llaves del auto. Yo se las entrego, me quita la cartera", relató la diputada Pizarro, enfatizando la violencia física del forcejeo inicial.

El robo no logró concretarse gracias a una combinación de factores. En primer lugar, la jefa de gabinete logró zafarse para pedir auxilio a vecinos y familiares, quienes salieron rápidamente a socorrerlas.

En segundo lugar, los delincuentes no pudieron poner en marcha el vehículo debido a que este contaba con un sistema de corta corriente.

Detención de sospechosos

La rápida reacción de la comunidad permitió retener a dos de los cinco asaltantes hasta la llegada de Carabineros y personal de seguridad municipal de Macul.

Un detalle que causó especial conmoción fue la apariencia de los involucrados. La diputada Pizarro señaló que los sujetos aparentaban tener alrededor de 17 años y, sorprendentemente, vestían uniformes escolares.

Un video captó el intento de portonazo

Según registros de cámaras de seguridad, la banda caminaba por la vereda simulando ser estudiantes comunes antes de coordinar el ataque mediante señas al ver llegar el auto de la parlamentaria.

Pese a lo traumático del evento, tanto la diputada como su acompañante resultaron sin lesiones físicas de gravedad.

Actualmente, equipos especializados de OS9 y Labocar de Carabineros trabajan en el peritaje de las cámaras y el sitio del suceso para dar con el paradero de los otros tres integrantes de la banda que lograron darse a la fuga.

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