Senadora Fabiola Campillai sufre accidente vehicular en Cerro Navia: Fue trasladada a un recinto asistencial

07 may. 2026 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora Fabiola Campillai sufrió un accidente de tránsito en horas de la mañana de este jueves en la comuna de Cerro Navia, cuando se dirigía a participar de una actividad con el alcalde Mauro Tamayo.

¿Qué se sabe del accidente?

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Río Baker con La Araucanía, donde el vehículo en el que se movilizaba la parlamentaria colisionó de frente con otro, desde donde fue trasladada a un recinto asistencial.

A través de un comunicado, el equipo de Campillai señaló que "tanto la Senadora como sus trabajadores se encuentran siendo evaluados, realizando la constatación de lesiones correspondiente, así como de todas las personas afectadas en este accidente".

Finalmente, agradecieron "la preocupación y el cariño manifestado, iremos informando oportunamente sobre su estado de salud y evolución".

Los vehículos terminaron con evidentes daños

Unas imágenes dejaron en evidencia el daño con el que terminaron ambos vehículos. Uno menor, de color plateado, se llevó la peor parte al quedar casi destruido en la parte delantera, mientras que otro de mayor tamaño solo quedó con daños menores.

La situación provocó la llegada inmediata de personal de Carabineros, que acordonó el sector y realizó las primeras diligencias.

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