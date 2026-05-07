Videos del momento exacto en que desconocidos queman camionetas en empresa de Collipulli

07 may. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Unos registros de cámaras de seguridad muestran el instante en que desconocidos entraron a las instalaciones de la empresa Safco, en Collipulli, con el objetivo de quemar unas camionetas, todo esto luego de un operativo policial ocurrido el miércoles en Temucuicui, región de La Araucanía.

Los videos muestran a los sujetos dañando la carrocería de los vehículos y rompiendo los vidrios, para luego provocar las llamas.

Fuego y humo en el lugar: los desconocidos huyeron

Lo anterior provocó que se generara una gran columna de humo en el predio ubicado en Collipulli, lo que llevó a que trabajadores alertaran sobre la situación y llamaran a personal policial.

Una vez realizado el ataque, los desconocidos lograron abandonaron el lugar, por lo que ahora son intensamente buscados.

Operativo en Temucuicui

El ataque incendiario sucedió al menos 24 horas después de que Carabineros, el Ministerio Público y el Ejército encabezaran un operativo policial que terminó sin mayores desórdenes en la comunidad Temucuicui.

El procedimiento contó con un amplio despliegue de blindados y apoyo aéreo, con el que se buscaba cumplir órdenes de detención y realizar registros en el marco de investigaciones vigentes.

Finalmente, la policía detuvo a cinco personas, tres de ellas por una investigación que involucraba -entre otras cosas- atentado incendiario, y dos por flagrancia por Ley 20.000.

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