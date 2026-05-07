Muere joven al recibir seis impactos de bala: Hay otros tres hombres internados de gravedad en Maipú

07 may. 2026 - 06:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH informó en la madrugada de este jueves que un joven de 26 años fue asesinado al recibir seis disparos. Por este mismo hecho, hubo otros tres hombres que quedaron internados de gravedad en un centro médico de la comuna de Maipú.

El crimen en Maipú

La fiscal ECOH, Camila Palma, se refirió a este hecho y señaló que los cuatro afectados ingresaron al Hospital El Carmen a eso de las 22:30 horas del miércoles.

Sin dar mayores detalles, mencionó que "las diligencias se encuentran a cargo de la PDI, específicamente, de la Brigada de Homicidios Metropolitana".

Las diligencias en terreno

Palma destacó que las diligencias se centran en la declaración de testigos, la revisión de cámaras de seguridad y evidencia del sitio del suceso.

Por el momento, se desconoce el paradero de la o las personas que efectuaron los disparos y mataron a la víctima de 26 años, además de lesionar a las otras tres, que permanecen hospitalizadas.

Todo sobre Policial